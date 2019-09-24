Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Пилотируемая космонавтика#Союз МС-1524.09.2019 17:10

Завершилась пресс-конференция экипажей «Союза МС-15»

В Испытательном учебно-тренировочном комплексе Центра подготовки космонавтов (г. Байконур) состоялась предстартовая пресс-конференция основного и дублирующего экипажей корабля «Союз МС-15». Космонавты и астронавты ответили на вопросы журналистов, а также рассказали о планах предстоящей экспедиции на Международную космическую станцию и новых экспериментах на ее борту.

Ранее Госкомиссия утвердила экипажи пилотируемого корабля. В состав основного экипажа вошли: Олег Скрипочка (командир), Джессика Меир (бортинженер-1) и Хаззаа Аль Мансури (бортинженер-2). Дублирующий экипаж: Сергей Рыжиков, Томас Маршбёрн и Султан Аль Неяди.

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Запись пресс-конференции

В соответствии с программой полета Международной космической станции 25 сентября 2019 года в 16:57 мск с площадки № 1 космодрома Байконур запланирован запуск корабля «Союз МС-15». Его стыковка к модулю «Звезда» российского сегмента с Международной космической станции планируется проводить в автоматическом режиме, она состоится в 22:45 мск 25 сентября.

Пилотируемый корабль «Союз МС-15» доставит на станцию также 180 кг груза для российских космонавтов и партнеров по МКС: комплект оборудования для внекорабельной деятельности экипажа американского сегмента станции, для участника космического полёта от ОАЭ, а также оборудование Европейского космического агентства.

Кроме того, в составе груза находятся укладки для проведения космических экспериментов, медико-биологических и геофизических исследований, средства жизнеобеспечения, укладка в рамках программы символической деятельности и личные вещи космонавтов. Экипаж станции также получит 10 кг свежих овощей и фруктов.

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