И. Умаханов: Евразийская интеграция состоялась, она работает и приносит конкретные, вполне ощутимые результаты

Source: Russia – Council of the Federation

Заместитель Председателя Совета Федерации принял участие в IV Совещании спикеров парламентов стран Евразии в г. Нур-Султан (Республика Казахстан).

Заместитель Председателя Совета Федерации Ильяс Умаханов УмахановИльяс Магомед-Саламовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Дагестан принял участие в IV Совещании спикеров парламентов стран Евразии в г. Нур-Султан (Республика Казахстан).

«Сегодняшний форум — убедительная демонстрация становления и последовательного укрепления уникальной международной парламентской платформы — Совещания спикеров парламентов стран Евразии», — отметил Ильяс Умаханов в своем выступлении.

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Сенатор подчеркнул, что встречи в таком формате стали по‑настоящему доброй традицией, доказав свою востребованность и беспрецедентно высокий уровень представительства. Стремительно увеличивается количество стран — участников, расширяется круг обсуждаемых актуальных вопросов.

«Символично, что именно здесь в столице Казахстана, пять лет назад был подписан судьбоносный Договор о создании Евразийского экономического союза. Евразийская интеграция состоялась, она работает и приносит конкретные, вполне ощутимые результаты», — указал Ильяс Умаханов.

«Сегодня мы рассматриваем горизонты евразийского взаимодействия в более широком контексте — «Большой Евразии» как глобального Евразийского партнёрства. Эта идея лежит в центре концептуальных инициатив Президента Российской Федерации Владимира Путина. И действительно, в условиях, когда принципы свободной торговли ставятся под угрозу, а некоторые государства используют в качестве основного внешнеэкономического инструмента санкции и ограничения, а вместо диалога — давление и шантаж, идея большого Евразийского партнёрства, основанная на равноправии, прозрачности и взаимном уважении национальных интересов, является альтернативой, которая приобретает особую актуальность. При этом сегодня речь идет уже о мерах практической реализации этой концепции».

Так, в прошлом году подписано соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между евразийским союзом и Китаем. Уже действует соглашение о зоне свободной торговли с Вьетнамом, подписано соглашение с Ираном. Ведутся переговоры с Сербией, Сингапуром, Израилем, Египтом, Индией и другими странами.

«Мы нацелены и на совместную работу по сопряжению проектов Евразийского экономического союза с китайской инициативой «Один пояс, один путь». Это тот случай, когда интеграционные проекты не конкурируют, а дополняют друг друга на взаимовыгодной основе», — подчеркнул сенатор.

Ильяс Умаханов указал, что сегодня как никогда национальные парламенты призваны объединить усилия в восстановлении и укреплении доверия в международных отношениях, возобновлении диалога и поиска согласия. «Мы вправе использовать в этих целях возможности Межпарламентского союза, Азиатско-Тихоокеанского парламентского форума, Парламентской двадцатки, Межпарламентской Ассамблеи государств-участников Содружества Независимых Государств и другие площадки».

Сегодня как никогда национальные парламенты призваны объединить усилия в восстановлении и укреплении доверия в международных отношениях, возобновлении диалога и поиска согласия

По его словам, успешно зарекомендовали себя новые диалоговые площадки, среди которых стоит упомянуть Евразийский женский форум, успешно прошедший в прошлом году в Санкт-Петербурге.

Ильяс Умаханов отметил чрезвычайную важность противодействия нетерпимости и враждебности на религиозной и национальной почве. Сенатор напомнил, что в 2017-м году в Санкт-Петербурге в рамках 137-й Ассамблеи Межпарламентского союза Россия выступила с инициативой проведения Всемирной конференции по межрелигиозному и межэтническому диалогу. Генеральная Ассамблея ООН поддержала это предложение. Решено, что конференция пройдёт в России в мае 2022 года под эгидой ООН и МПС с участием глав государств, парламентариев, представителей мировых религий и общественности. «Мы рассчитываем на Ваше активное участие и поддержку этого начинания».

Также в рамках встречи с делегацией Федерального собрания во главе с Председателем Государственной Думы Вячеславом Володиным состоялась отдельная беседа с Председателем Сената Казахстана Даригой Назарбаевой.

Дарига Назарбаева подтвердила готовность совершить официальный визит по приглашению Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга в Россию в этом году. Были затронуты вопросы двусторонней повести дня, а также координации деятельности международных парламентских организаций.

Дарига Назарбаева представила нового сопредседателя российско — казахстанской межпарламентской комиссии, заместителя Председателя Сената РК Аскара Шакирова.

Было условлено провести 15-е заседание комиссии осенью этого года в одном из регионов РФ, предусмотрев в повестке дня вопросы экологического взаимодействия, противодействия киберугрозам, национальной и религиозной нетерпимости.

Была также подчёркнута важность гармонизации национальных законодательств по затронутым вопросам.

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