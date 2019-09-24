Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#ЦУП24.09.2019 14:00

Коломенский СРЦН в Центре управления полетами

Воспитанники ГКУСО МО «Коломенский социальный реабилитационный центр для несовершеннолетних» посетили Центр управления полётами и музей АО «ЦНИИмаш». Ребята узнали о крупнейших международных космических проектах, в которых участвует наша страна, о месте и роли России в мировой космонавтике и о задачах современной ракетно-космической деятельности.

В ходе экскурсии дети увидели главный зал управления российским сегментом Международной космической станции, в котором специалисты ЦУП рассказали о работе центра, экипажа МКС и проводимых на станции экспериментах. Кроме того, в ходе видеосеанса связи с орбитальной станцией ребята пообщались с космонавтом Роскосмоса, командиром 60-й экспедиции на Международную космическую станцию Алексеем Овчининым, который ответил на интересующие их вопросы.

Кроме того, дети посетили многофункциональный экспозиционный центр ЦНИИмаш — уникальный научно-культурный комплекс, объединивший в себе историю головной организации ракетно-космической отрасли и современные разработки научно-технических центров предприятия. В экспозиции центра представлены модели ракет и космических аппаратов, изготовленных в цехах опытного производства института, а также образцы экспериментального оборудования для прочностных, тепловых, аэрогазодинамических и других видов испытаний.

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