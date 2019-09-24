Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор прокомментировал законопроект о сохранении плодородия земель сельскохозяйственного назначения, который готовится ко второму чтению.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель в Совете Федерации от законодательного (представительного) органа государственной власти Алтайского края Сергей Белоусов БелоусовСергей Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Алтайского края прокомментировал проект федерального закона о сохранении плодородия земель сельскохозяйственного назначения.

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Профильный Комитет Совета Федерации рассмотрел этот документ в рамках подготовки ко второму чтению на своем заседании.

Принятие закона должно способствовать повышению эффективности государственного учета показателей состояния плодородия земель сельхозназначения

Парламентарий отметил, что в деле развития отечественного сельского хозяйства удалось добиться многого. Земельные ресурсы, сельскохозяйственные угодья и посевные пашни являются неоспоримым достоинством нашей страны. Вместе с тем, сенатор привел данные неутешительной статистики, подтверждающей обеднение почв сельскохозяйственных земель, снижения в них содержания гумуса, элементов питания, расширяются площади испытывающие опустынивание ландшафтов практически в каждом регионе и акцентировал внимание коллег на принятии предлагаемых изменений.

Дальнейшая потеря продуктивных почв неизбежно скажется на урожайности и ослабит продовольственную безопасность страны в целом. Необходимо добиться принципов неистощительного землепользования, в основе которого лежит надлежащее управление почвенными ресурсами, уверен сенатор.

По словам Сергея Белоусова, неточности, а порой и разночтения в инструкциях, рекомендациях и требованиях по сохранению почв, создали такие условия, при которых землепользователи извлекали из сельскохозяйственных земель прибыль по известному принципу «После нас хоть потоп». Законопроект устраняет существующие противоречия в действующем законодательстве и определяет проведение мероприятий по воспроизводству плодородия почв в качестве обязанности собственников, арендаторов и других пользователей земельных участков, пояснил он.

Принятие закона должно способствовать повышению эффективности государственного учета показателей состояния плодородия земель сельхозназначения и предложенные изменения в полной мере, обеспечат возможность правового регулирования земельных отношений в части обеспечения особой охраны сельскохозяйственных угодий, отметил сенатор.

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