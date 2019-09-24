Сегодня в «Эфире» привлечение к ответственности лжеэкстрасенсов, борьба с коррупцией и психология участников уголовного процесса

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

О том, что делать людям, пострадавшим от лжеэкстрасенсов, а также о тюремных буднях бывших ясновидящих, расскажет в рубрике «Особые полномочия» начальник пресс-службы Генпрокуратуры России Татьяна Захарова.

В рубрике «Криминальный тренд» узнаем о прокурорском надзоре за расследованием уголовных дел о налоговых преступлениях.

Тематическую сессию в рамках конференции «Участие организаций в противодействии коррупции» осветим в рубрике «Ни дать ни взять».

Программа «Эфир» на вторник 24 сентября 2019 года:

11:00-11:30 Субъект права. «Закон и порядок». Прокуратура Магаданской области.

11:30-12:00 Особые полномочия. Магия закона.

12:00-12:40 Логика закона. Психология участников уголовного процесса. 12:40-12:50 Криминальный тренд. Округ под надзором. О работе управления Генеральной прокуратуры в Северо-Кавказском федеральном округе.

12:50-13:00 ГВП. Памяти А. Горного.

13:00-13:45 В процессе. Возмездие. После Нюрнберга.

13:45-14:15 Криминальный тренд. Прокурорский надзор за расследованием уголовных дел о налоговых преступлениях.

14:15-15:00 Ни дать ни взять. Конференция «Участие организаций в противодействии коррупции». (5-я сессия «Актуальные вопросы применения законодательства о противодействии коррупции в организациях»).

С этой и другими новостями можно ознакомиться на информационно-коммуникационном сервисе Генеральной прокуратуры Российской Федерации «ЭФИР» по адресу: efir.genproc.gov.ru

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