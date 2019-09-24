Сенаторы В. Джабаров и Ф. Мухаметшин встретились с Президентом Приднестровской Молдавской Республики В. Красносельским

Source: Russia – Council of the Federation
В ходе встречи состоялся обмен мнениями об актуальной ситуации в Приднестровье, развитии двусторонних отношений.
В Совете Федерации состоялась встреча сенаторов с Президентом Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадимом Красносельским. В беседе приняли участие первый заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров ДжабаровВладимир Михайловичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Еврейской автономной области и заместитель председателя этого Комитета Фарит Мухаметшин. МухаметшинФарит Мубаракшевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Самарской области
Встреча В. Джабарова и Ф. Мухаметшина с Президентом Приднестровской Молдавской Республики В. Красносельским
1 из 6
Встреча В. Джабарова и Ф. Мухаметшина с Президентом Приднестровской Молдавской Республики В. Красносельским
2 из 6
Встреча В. Джабарова и Ф. Мухаметшина с Президентом Приднестровской Молдавской Республики В. Красносельским
3 из 6
Встреча В. Джабарова и Ф. Мухаметшина с Президентом Приднестровской Молдавской Республики В. Красносельским
4 из 6
Встреча В. Джабарова и Ф. Мухаметшина с Президентом Приднестровской Молдавской Республики В. Красносельским
5 из 6
Встреча В. Джабарова и Ф. Мухаметшина с Президентом Приднестровской Молдавской Республики В. Красносельским
6 из 6
Как отметил Фарит Мухаметшин, важно обменяться мнениями об актуальной ситуации в Приднестровье, обсудить развитие двусторонних отношений.
Смотрите также
Во время беседы также затрагивались вопросы, связанные с социально-экономическим развитием ПМР, работой миротворческой миссии.