Совет директоров рассмотрел работу «Газпрома» по сокращению количества бесхозяйных газовых сетей

Source: Gazprom in Russian

Релиз

24 сентября 2019, 20:10

Совет директоров ПАО «Газпром» рассмотрел информацию о реализации мер, направленных на проведение инвентаризации бесхозяйных объектов газового хозяйства, находящихся на территории регионов, и оптимизацию проведения процедуры их передачи специализированным организациям для дальнейшей эксплуатации в соответствии с законодательством РФ.

Отмечено, что надлежащая эксплуатация и своевременное техническое обслуживание газовых сетей являются обязанностью их законного собственника. Для обеспечения надежности и безопасности технические работы на этих объектах должны выполняться специализированными организациями. В то же время в зоне деятельности газораспределительных организаций (ГРО) Группы «Газпром» общая протяженность газовых сетей, не имеющих собственника (бесхозяйные сети) и не обсуживающихся надлежащим образом, составила на 1 марта 2019 года 6 651 км. Особенно остро вопрос стоит в Северо-Кавказском федеральном округе, на который приходится 48% от протяженности этих бесхозяйных сетей.

«Газпром» принимает активное участие в работе по выявлению бесхозяйных сетей. ГРО Группы «Газпром», в частности, проводят инвентаризацию сетей газораспределения, находящихся в зоне их деятельности, информируют о выявлении бесхозного имущества органы местного самоуправления.

Компания совместно с федеральными органами власти готовит предложения по совершенствованию законодательства для урегулирования проблемы бесхозяйных газопроводов. Предложения, в частности, направлены на оптимизацию процедуры оформления права собственности. Так, компания выступает за сокращение срока учета объектов газового хозяйства в качестве бесхозяйных с одного года до трех месяцев.

Правлению поручено продолжить работу по реализации мер, направленных на проведение инвентаризации бесхозяйных объектов газового хозяйства и оптимизацию проведения процедуры их передачи специализированным организациям для дальнейшей эксплуатации в соответствии с российским законодательством.

Управление информации ПАО «Газпром»

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