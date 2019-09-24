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#НПО Энергомаш#Главное24.09.2019 14:40

Создание современного комплекса электрохимических покрытий

ПАО «Протон-ПМ» (входит в интегрированную структуру АО «НПО Энергомаш» Госкорпорации «Роскосмос») приступает к созданию на загородной производственной площадке в Новых Лядах комплекса линий по нанесению электрохимических покрытий.

Генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин подписал соответствующее распоряжение о бюджетном финансировании проекта, который планируется реализовать в 2019–2021 годах. Завершить проектные работы на предприятии намерены до конца этого года.

Дмитрий Щенятский, исполнительный директор ПАО «Протон-ПМ»: Создание современного гальванического комплекса — это огромный шаг вперёд в использовании современных подходов, технологий и материалов для производства агрегатов жидкостных ракетных двигателей. Это позволит предприятию значительно повысить качество инженерного обеспечения, подготовки производства и конечной продукции, а также увеличить производительность труда за счёт использования средств автоматизации.

Новый комплекс, включающий в себя десять гальванических линий общей площадью 11300 кв. м., разместится в строящемся производственном корпусе и будет оснащён оборудованием, которое соответствует современным экологическим и техническим требованиям. Сегодня выполнены работы по заливке фундаментов, ведётся строительство ферм с нанесением на них специального покрытия, позволяющего защитить несущие элементы здания от агрессивного воздействия. Комплекс позволит производить практически все виды гальванических операций, применяемых при производстве агрегатов жидкостных ракетных двигателей, в том числе фосфатирование, хромирование, никелирование, марганцевание, кадмирование, цинкование, золочение и другие. Все линии будут оснащены режимами автоматической, полуавтоматической и ручной работы.

Комплекс планируется оснастить ваннами из полимерных материалов. Процессные ванны на линиях будут оборудованы бортовыми газовыми отсосами и местной вытяжной вентиляцией, а также пневматическими крышками, блокирующими вредные испарения. Это позволит значительно повысить безопасность производства для работников, сэкономить средства на электроэнергии и покупке дополнительного вентиляционного оборудования. Экологичность проекта обеспечит замкнутая система дезактивации ядовитых веществ, которая будет собирать, осушать и брикетировать использованные реагенты, после чего они подлежат вывозу и утилизации.

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