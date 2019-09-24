Сотрудничество с отечественными предприятиями способствует решению стратегических задач «Газпрома»

Source: Gazprom in Russian

Релиз

24 сентября 2019, 20:05

Совет директоров ПАО «Газпром» принял к сведению информацию о вовлечении российских промышленных и машиностроительных предприятий в реализацию стратегических задач, стоящих перед компанией.

Отмечено, что «Газпром» ориентирован на технологическое лидерство среди энергетических компаний и дальнейшее повышение эффективности производственной деятельности. Эта работа ведется системно в рамках Программы инновационного развития компании до 2025 года. В решении стоящих задач «Газпром» опирается в первую очередь на потенциал отечественных предприятий. Так, благодаря успешному сотрудничеству с российскими производителями «Газпром» в 2,5 раза сократил корпоративный Перечень наиболее важных видов продукции для импортозамещения и локализации производств — с 486 позиций (в 2015 году) до 194 (в июне 2019 года).

Созданная в стране высокотехнологичная промышленная продукция широко применяется в ходе реализации стратегических инвестиционных проектов «Газпрома» — в настоящее время в них задействовано около 300 российских предприятий. Например, при строительстве газопровода «Сила Сибири» использованы только отечественные трубы, в том числе с повышенной деформационной способностью — для пересечения активных тектонических разломов.

Продолжается взаимодействие с ведущими отечественными металлургическими и трубными компаниями в рамках программ научно-технического сотрудничества. Их реализация направлена на обеспечение «Газпрома» инновационными видами продукции уже в ближайшей перспективе.

В рамках механизма дорожных карт налажено взаимодействие с 23 субъектами Российской Федерации. Это позволяет активнее задействовать возможности местных предприятий в производстве современной, в том числе импортозамещающей, продукции для «Газпрома».

Важным направлением работы также является локализация выпуска оборудования на отечественных предприятиях. В частности, при поддержке «Газпрома» в Санкт-Петербурге на совместном предприятии «Линде Северсталь» организовано производство спиральновитых теплообменников, которые применяются при строительстве Амурского газоперерабатывающего завода — одного из крупнейших в мире.

«Газпром» наладил кооперацию с государственными корпорациями и предприятиями оборонно-промышленного комплекса. Их научно-производственные компетенции привлекаются к разработке наукоемкой продукции мирового уровня для проектов компании. В частности, речь идет об оборудовании для подводной добычи углеводородов и сжижения природного газа.

Хорошо зарекомендовали себя долгосрочные договоры между «Газпромом» и российскими производителями на серийный выпуск, поставку и обслуживание высокотехнологичного, в том числе импортозамещающего, оборудования под гарантированные объемы поставок будущих лет. В настоящее время реализуются 11 таких соглашений.

Развивается сотрудничество с субъектами малого и среднего предпринимательства (СМСП). С 2018 года действует система «одного окна» (интернет-портал www.oknogazprom.ru), которая упростила подачу и рассмотрение предложений СМСП по использованию их инновационной продукции на объектах «Газпрома».

Совет директоров также утвердил актуализированную Долгосрочную программу развития ПАО «Газпром» и принял к сведению информацию о системе стратегического планирования в Группе «Газпром». Отмечено, что выстроенная в «Газпроме» трехуровневая система планирования (краткосрочное на 1 год, среднесрочное — на 1–3 года и долгосрочное — на 10 лет и более) оптимально сбалансирована и сочетает передовой отечественный и международный опыт в этой сфере.

Управление информации ПАО «Газпром»

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