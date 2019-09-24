С. Митин: Надо выработать конкретные рекомендации по совершенствованию законодательства о недрах

Source: Russia – Council of the Federation

В Совете Федерации обсудили вопрос расширения полномочий субъектов РФ в сфере недропользования.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин МитинСергей Герасимовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Новгородской области провел «круглый стол» на тему «О расширении полномочий субъектов РФ в сфере недропользования».

«Круглый стол» Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Сергей Митин

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«Круглый стол» Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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«Круглый стол» Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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«Круглый стол» Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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«Круглый стол» Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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«Круглый стол» Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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«Круглый стол» Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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«Круглый стол» Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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По словам сенатора, проблема правового регулирования и расширения полномочий субъектов Российской Федерации в сфере пользования недрами очень актуальная. «Выделения участков недр федеральным центром без согласования с субъектами часто приводит к конфликтным ситуациям. Например, добыча песка на Бакальской косе в Крыму осуществляется без учета интересов региона и негативно отражается на экологической и социально-экономической ситуации», — отметил Сергей Митин.

Он подчеркнул, что цель заседания – обсудить актуальные проблемы распределения полномочий в сфере пользования недрами и выработать конкретные рекомендации по совершенствованию законодательства о недрах.

Сергей Митин обратил внимание, что решение предусмотренных повесткой дня вопросов затрагивает правовые, экономические и экологические аспекты недропользования, а также распределение полномочий между федеральными и территориальными органами исполнительной власти.

В ходе заседания было отмечено, что в первой редакции Закона Российской Федерации «О недрах» от 21 февраля 1992 г. распоряжение всеми участками недр осуществлялось по принципу «двух ключей» (на основании совместных решений федеральных органов государственной власти и органов государственной власти субъектов Российской Федерации). При этом доходы от добычи полезных ископаемых поступали в федеральный бюджет, в бюджеты субъектов Российской Федерации, районов, городов, на территориях которых осуществлялось пользование недрами. В 2004 г. принцип «двух ключей» был заменен на разделение полномочий по видам полезных ископаемых: общераспространенные полезные ископаемые были отнесены к полномочиям субъектов Российской Федерации, остальные – к федеральному центру.

В большинстве субъектов Федерации отсутствовала и до сих пор отсутствует государственная геологическая служба с необходимыми финансовыми, материально-техническими, кадровыми и информационными ресурсами

Указывалось, что при этом не были учтены некоторые важные обстоятельства. Так, в большинстве субъектов Федерации отсутствовала и до сих пор отсутствует государственная геологическая служба с необходимыми финансовыми, материально-техническими, кадровыми и информационными ресурсами, что исключает возможность геологического изучения недр на своих территориях, грамотное распоряжение участками недр и контроль за рациональным недропользованием.

В рамках обсуждения подчеркивалось, что некоторые объекты общераспространенных полезных ископаемых обладают повышенным качеством и имеют стратегическое значение, исключающее их распоряжение субъектами Российской Федерации. Например, в Московской области регулярно возникают спорные ситуации в отношении лицензирования объектов формовочных и строительных песков. На ранних стадиях геологического изучения практически невозможно определить объемы прогнозных ресурсов разных видов песков и, соответственно, разграничить полномочия при лицензировании.

Участники «круглого стола» рекомендовали Правительству РФ включить в план законопроектной деятельности на 2020 г. разработку проекта федерального закона о внесении изменений в Закон Российской Федерации «О недрах» в части уточнения полномочий в сфере пользования недрами между Российской Федерацией и субъектами Российской Федерации.

При разработке законопроекта, в частности, надо рассмотреть ряд актуальных вопросов о развитии единой государственной геологической службы с необходимыми финансовыми, материально-техническими, кадровыми и информационными ресурсами.

Министерству природных ресурсов и экологии России предлагается изучить вопрос о целесообразности создания единой государственной геологической службы с необходимыми финансовыми, материально-техническими, кадровыми и информационными ресурсами, обслуживающей потребности Российской Федерации и потребности субъектов Российской Федерации в сфере пользования недрами.

В работе заседания приняли участие президент Российского геологического общества Виктор Орлов, заместитель директора Департамента государственной политики и регулирования в области геологии и недропользования Министерства природных ресурсов и экологии России Максим Киржиманов, представители региональных органов государственной власти, научных и общественных кругов.

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