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Роскосмос. Утверждены экипажи корабля «Союз МС-15» – Новости – Госкорпорация «Роскосмос»

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#Роскосмос#Главное#Пилотируемая космонавтика#Союз МС-15

24.09.2019 15:30

Утверждены экипажи корабля «Союз МС-15»

Государственная комиссия по проведению лётных испытаний пилотируемых космических комплексов утвердила составы основного и дублирующего экипажей пилотируемого корабля «Союз МС-15». Кроме того, подтверждена готовность ракеты-носителя «Союз-ФГ» и наземной инфраструктуры к запуску по программе Международной космической станции.

В состав основного экипажа вошли: космонавт Роскосмоса Олег Скрипочка (командир), астронавт NASA Джессика Меир (бортинженер-1) и участник космического полёта от ОАЭ Хаззаа Аль Мансури (бортинженер-2). Дублирующий экипаж: космонавт Роскосмоса Сергей Рыжиков, астронавт NASA Томас Маршбёрн и участник космического полёта от ОАЭ Султан Аль Неяди.

Основной экипаж

Слева направо: Хаззаа Аль Мансури, Олег Скрипочка, Джессика Меир

Дублирующий экипаж

Слева направо: Султан Аль Неяди, Сергей Рыжиков, Томас Маршбёрн

После заседания Государственной комиссии состоится предстартовая пресс-конференция основного и дублирующего экипажей МКС-61/62/ЭП-19, которая будет доступна в прямом эфире в разделе «Онлайн трансляции».

Пуск ракеты-носителя «Союз-ФГ» с кораблем «Союз МС-15» запланирован на 25 сентября в 16:57 мск. Стыковка к российскому сегменту Международной космической станции — предварительно в 22:45 мск 25 сентября. Трансляции всех операций будут доступны в сообществе Роскосмоса социальной сети «ВКонтакте».

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