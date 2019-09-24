Source: Russia Federal Space

#ЦНИИмаш#Главное#Пилотируемая космонавтика#Союз МС-1524.09.2019 17:31

ЦУП завершил работы по подготовке к старту корабля «Союз МС-15»

Центр управления полётами ЦНИИмаш завершил плановые работы по подготовке к выведению на околоземную орбиту пилотируемого корабля «Союз МС-15» и его последующей стыковке с Международной космической станцией. В соответствии с расчётами службы баллистико-навигационного обеспечения ЦУП старт корабля «Союз МС-15» запланирован на 25 сентября 2019 года в 16:57:43 мск.

Специалисты Главной оперативной группы управления российским сегментом Международной космической станции (ГОГУ РС МКС) приступят к управлению полётом корабля после его отделения от третьей ступени ракеты-носителя «Союз-ФГ». Расчётное время выведения его на заданную орбиту – 17:06:31 мск.

Трансляция пуска с космодрома Байконур будет доступна в сообществе Госкорпорации «Роскосмос» социальной сети «ВКонтакте» с 16:00 мск 25 сентября 2019 года.

В составе интернационального экипажа корабля «Союз МС-15» члены длительной экспедиции МКС-61/62/ЭП-19 – космонавт Олег Скрипочка и астронавт Джессика Меир, а также участник экспедиции посещения ЭП-19 Хаззаа Аль Мансури. На борту Международной космической станции готовятся к встрече своих коллег Алексей Овчинин (Роскосмос, Россия), Александр Скворцов (Роскосмос, Россия), Кристина Кук (NASA, США), Ник Хейг (NASA, США), Эндрю Морган (NASA, США) и Лука Пармитано (ESA, Италия).

Сближение корабля «Союз МС-15» со станцией и причаливание к стыковочному узлу служебного модуля «Звезда» планируется проводить в автоматическом режиме под контролем специалистов ГОГУ РС МКС в ЦУП и российских членов экипажей транспортного корабля и станции. Стыковка корабля со станцией запланирована в 22:45 мск.

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