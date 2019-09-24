Ю. Воробьев: Российско-швейцарский политический диалог развивается поступательно, высок уровень парламентских связей

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор возглавил делегацию Совета Федерации, посетившую Швейцарскую Конфедерацию с рабочим визитом.

Состоялся рабочий визит в Швейцарию делегации группы дружбы Совета Федерации с Советом кантонов Федерального Собрания Швейцарской Конфедерации во главе с заместителем Председателя Совета Федерации, руководителем группы по сотрудничеству Юрием Воробьевым. ВоробьевЮрий Леонидовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Вологодской области

В состав делегации вошли председатель Комитета СФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев БондаревВиктор Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Кировской области и член Комитета СФ по социальной политике Татьяна Кусайко. КусайкоТатьяна Алексеевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области

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Визит включал политическую программу встреч в Берне с руководством верхней палаты Федерального Собрания Швейцарии, а также региональную в Андерматте, где состоялись переговоры с кантональными властями. Делегация СФ приняла участие в мероприятиях, посвященных значимой дате в истории российско-швейцарских отношений — 220-летию Швейцарского похода А.В.Суворова.

В Берне делегацию принял Председатель Совета кантонов Жан-Рене Фурнье, первый заместитель Председателя Совета кантонов Ханс Штокли, состоялась встреча с членами группы дружбы «Швейцария-Россия». Обсуждались наиболее актуальные вопросы двусторонней повестки дня и перспективы межпарламентского диалога.

В ходе встречи Юрий Воробьев отметил поступательное развитие политического диалога и высокий уровень российско-швейцарских парламентских связей. Вице-спикер СФ выразил признательность швейцарской стороне за конструктивный подход к углублению межпарламентского сотрудничества.

Глава верхней палаты швейцарского парламента подчеркнул, что разделяет позиции российской делегации по рассматриваемым вопросам.

Обсуждались также отдельные аспекты подготовки предстоящего 11–19 октября с. г. рабочего визита Жана-Рене Фурнье в Россию по приглашению Председателя Совета Федерации.

В ходе беседы с Ханс Штокли стороны подчеркнули, что Москва и Берн рассматривают друг друга как стратегических партнеров, у которых есть множество перспективных направлений сотрудничества. Особое место в нем занимает парламентское измерение, которое основывается на меморандуме о межпарламентском сотрудничестве между верхними палатами российского и швейцарского парламентов, заключенное 7 октября 2013г. в Женеве. Повышенное внимание уделяется также межрегиональному взаимодействию и молодежным обменам.

Ханс Штокли отметил важную роль России в международных делах и подтвердил настрой на наращивание политической координации на международном треке.

На встрече с российской делегацией группа дружбы «Швейцария-Россия» Федерального Собрания Швейцарии была представлена сопредседателями группы — членом Совета кантонов Филиппо Ломбарди и представителями нижней палаты швейцарского парламента.

Важное место в деятельности групп дружбы занимает вопрос сохранения общего российско-швейцарского историко-культурного наследия

Обсуждался план работы группы по сотрудничеству на 2019–2020 гг., перспективы межпарламентского взаимодействия, молодежно-культурные обмены, ситуация на Украине, проблематика Европейского союза и Парламентской Ассамблеи Совета Европы, взаимодействие в ООН.

В ходе встречи было подчеркнуто, что важное место в деятельности групп дружбы занимает вопрос сохранения общего российско-швейцарского историко-культурного наследия. В связи с этим одним из центральных вопросов повестки дня стало обсуждение механизма дальнейшей совместной деятельности по сохранению и поддержанию в должном состоянии монумента А.В.Суворову и деятельности фонда «Суворовцы».

Накануне бернской части программы члены российской делегации посетили Андерматт, где приняли участие в мероприятиях, посвященных 220-летней годовщине перехода русской армии под командованием А.В.Суворова через Альпы.

Состоялось выступление Юрия Воробьева на открытии военно-исторического представления с участием российских и швейцарских реконструкторов, которые в настоящее время при содействии Государственного мемориального музея А.В.Суворова в Санкт-Петербурге воссоздают поход суворовской армии в аутентичной форме и амуниции.

Юрий Воробьев отметил «важность сохранения общей памяти о ключевых исторических событиях», напомнив, что «Швейцарский поход во многом стал прологом к последующей победе России совместно с союзниками над Наполеоном и установлению в Европе нового миропорядка, в котором Швейцария стала нейтральным государством, а наша страна гарантом этого статуса».

Делегация посетила также дом-музей Суворова в Андерматте и открыла выставку «По следам А.В.Суворова».

Российские и швейцарские парламентарии, представители местных властей возложили венок и цветы к памятнику воинам армии А.В. Суворова на перевале Сен-Готтард.

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