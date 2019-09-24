25 сентября Президент примет участие в работе конгресса ИНТОСАИ

Source: President of Russia – Kremlin

ИНТОСАИ – международная организация высших органов аудита, созданная в 1953 году для содействия развитию сотрудничества высших органов аудита и совершенствованию государственного аудита во всем мире.

В состав организации входит 194 страны; высший орган – конгресс, который проводится раз в три года в разных странах.

Московский конгресс посвящен двум актуальным темам: «Информационные технологии в развитии государственного управления» и «Роль высших органов аудита в достижении национальных приоритетов и целей».

В работе конгресса принимают участие более 600 участников, представляющих 168 стран. В ходе XXIII конгресса полномочия президента и председателя Управляющего совета ИНТОСАИ на ближайшие три года будут переданы председателю Счётной палаты Алексею Кудрину Кудрин Алексей Леонидовичпредседатель Счётной палаты Российской Федерации .

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