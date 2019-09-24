Source: Russia Federal Space

НПО Лавочкина. ExoMars-2020 проходит этап наземных испытаний – Новости – Госкорпорация «Роскосмос»

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#НПО Лавочкина#Главное#ExoMars-2020

24.09.2019 19:35

ExoMars-2020 проходит этап наземных испытаний

В начале сентября 2019 года совместными усилиями специалистов Научно-производственного объединения имени С.А. Лавочкина (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») и Thales Alenia Space Italia (Италия) была завершена окончательная упаковка составного космического аппарата ExoMars-2020 и вспомогательного оборудования в специальный транспортировочный контейнер. Работы проведены с целью подготовки к отправке изделия во Францию для проведения очередного этапа наземных испытаний.

В сопровождении специалистов TASinI и НПО Лавочкина аппарат в транспортировочном контейнере 8 сентября был погружен и направлен специальным грузовым транспортом в TASinF (Канны, Франция). По прибытии на территории TASinF были проведены следующие операции:

распаковка ExoMars-2020,

его визуальный осмотр,

проверка показаний датчиков ударов,

включение аппарата,

проверка функционирования приборов после транспортировки.

Замечаний по результатам входного контроля на территории TASinF выявлено не было. В настоящий момент космический аппарат ExoMars-2020, находится в чистовой палатке и проходит цикл функциональных и комплексных испытаний всех бортовых приборов и систем. После завершения функциональных испытаний изделие будет перемещено в термовакуумную камеру для проведения комплексных испытаний в среде, приближенной к условиям функционирования аппарата в открытом космосе.

Миссия ExoMars-2020 — второй этап крупнейшего совместного проекта Госкорпорации «Роскосмос» и Европейского космического агентства по исследованию поверхности и подповерхностного слоя Марса в непосредственной близости к месту посадки, проведению геологических исследований и поиску следов возможного существования жизни на планете. Он откроет новый этап исследования космоса для мирового научного сообщества.Старт миссии запланирован в рамках «астрономического окна» 26 июля — 13 августа 2020 года.

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