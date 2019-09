Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej / Dla mediów / Zapowiedzi prasowe / Udział Prezydenta RP w święcie Wojsk Obrony Terytorialnej

Source: President of Poland in Polish

W piątek, 27 września br. o godz. 12.00, na placu Marszałka J. Piłsudskiego w Warszawie, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda weźmie udział w obchodach święta Wojsk Obrony Terytorialnej.

Podczas uroczystości Prezydent wręczy sztandary trzem brygadom WOT: 1. Podlaskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej im. gen. bryg. Władysława Liniarskiego „Mścisława”, 2. Lubelskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej im. mjr. Hieronima Dekutowskiego „Zapory” oraz 3. Podkarpackiej Brygadzie Obrony Terytorialnej im. płk. Łukasza Cieplińskiego „Pługa”.

Planowane jest wystąpienie Prezydenta RP.

Obsługa medialna wyłącznie dla osób akredytowanych. Zgłoszenia akredytacyjne (zawierające: imię, nazwisko, numer PESEL, nazwę redakcji, numer telefonu, markę i numery rejestracyjne wozów transmisyjnych) prosimy przesyłać na adres e-mail: [email protected] do 26 września (czwartek) do godz. 9.00.

Wejście dziennikarzy do sektora prasowego (od strony Grobu Nieznanego Żołnierza) w godz. 11.10-11.40. Instalacja wozów transmisyjnych do godz. 10.00 (od ul. Wierzbowej).

Szczegółowych informacji nt. wydarzenia udziela rzecznik prasowy Dowództwa WOT ppłk Marek Pietrzak, tel. 727 401 293.

Informacji nt. udziału Prezydenta RP w wydarzeniu udziela naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej BBN Joanna Kwaśniewska-Wróbel, tel. 721 800 986.

MIL OSI