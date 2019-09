Premier: Budżet na 2020 r. zrównoważony i prorozwojowy

Source: President of Poland in Polish

Jak mówił szef rządu, budżet jest zrównoważony. Oznacza to, że w przyszłym roku planowane dochody i wydatki budżetu państwa będą takie same. To wszystko będzie dobrze służyło polskiej gospodarce i polskiemu społeczeństwu – oświadczył Mateusz Morawiecki.

Jak zaznaczył minister finansów, inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński, zakładane wydatki i dochody budżetu wyniosą 429,5 mld zł, a tym samym będą to największe wydatki i dochody od 1989 r.

Ponadto, podczas dzisiejszej konferencji premier poinformował o proekologicznych działaniach w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, które mają na celu m.in. redukcję zużycia plastiku, energii czy też poprawę segregacji odpadów. Chcemy przyszłemu pokoleniu zostawić Ziemię jak najczystszą” – zaznaczył szef rządu. „Ochrona środowiska we wszystkich wymiarach jest naszym podstawowym celem – dodał.

