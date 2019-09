Warszawa: Premier wziął udział w uroczystości podpisania umowy na rewitalizację i rozbudowę Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie

We wrześniu br. Rada Ministrów przyjęła uchwałę ws. wieloletniego programu inwestycji w zakresie rewitalizacji i rozbudowy Centrum Onkologii w Warszawie, którego celem jest stworzenie warunków do nowoczesnego i skutecznego leczenia pacjentów onkologicznych. Dzięki inwestycji powstanie nowoczesny i przyjazny pacjentom ośrodek udzielający kompleksowych świadczeń onkologicznych. Jego wartość to 872 mln zł, z czego 740 mln zł będzie pochodzić ze środków Ministerstwa Zdrowia. Mateusz Morawiecki wziął również udział w spotkaniu z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia oraz kierownictwem Centrum Onkologii, na którym omówiono utworzenie Narodowego Instytutu Onkologii. Projekt jest jednym z elementów kompleksowej reformy onkologii w Polsce.

Source: President of Poland in Polish