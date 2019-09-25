Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 25 сентября. – Заместитель директора Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России Андрей Максимов принял участие в конференции «Энергетика: новые правила, новые возможности».

В ходе своего выступления Андрей Максимов рассказал, что тренд последних лет в энергетике – развитие возобновляемых источников энергии. Такую задачу Правительство РФ поставило и перед Минэнерго России, в этом направлении уже достигнуты определенные успехи.

«Раньше мы не являлись ни производителями, ни разработчиками оборудования. Теперь построены заводы, технологии либо выкуплены, либо разработаны отечественными специалистами. Если говорить про солнечную энергетику, то существуют технологические цепочки, которые позволяют добиться результатов лучших, чем западные решения» – сказал заместитель директора Департамента.

Андрей Максимов напомнил, что сейчас действует программа поддержки ВИЭ до 2024 года, буквально две недели назад Правительство РФ определилось с программой до 2035 года.

«Обязательным условием участия в программе поддержки ВИЭ после 2024 года станет экспортная составляющая. То есть мы будем поддерживать лишь тех производителей, которые не просто готовы поставить здесь свои объекты , но и смогут найти на свои технологии клиентов за рубежом, смогут конкурировать с иностранными производителями. Такая тенденция уже наблюдается. Последние отборы в Казахстане показали, что наше оборудование востребовано», – добавил заместитель директора Департамента.

Андрей Максимов также рассказал, что большая работа в Минэнерго ведется по отраслевому направлению НТИ «Энерджинет», которое ориентировано на развитие отечественных комплексных систем и сервисов интеллектуальной энергетики, а также на обеспечение лидерства российских компаний на новых высокотехнологичных рынках.

19.09.2019

Москва, 19 сентября. – Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Юрий Маневич выступил на пленарной сессии в рамках конференции ассоциации «Совет производителей электроэнергии» «Новая Россия – Новая Энергетика. Генерация будущего».

MIL OSI