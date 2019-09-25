А. Варфоломеев: Межпарламентское сотрудничество между Россией и Вьетнамом интенсивно развивается

Source: Russia – Council of the Federation

Состоялась встреча сенатора с первым секретарем Центрального комитета Союза коммунистической молодежи имени Хо Ши Мина, депутатом Национального Собрания Вьетнама Ле Куок Фонгом.

Встреча А. Варфоломеева с первым секретарем Центрального комитета Союза коммунистической молодежи имени Хо Ши Мина, депутатом Национального Собрания Вьетнама Ле Куок Фонгом

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Встреча А. Варфоломеева с первым секретарем Центрального комитета Союза коммунистической молодежи имени Хо Ши Мина, депутатом Национального Собрания Вьетнама Ле Куок Фонгом

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Встреча А. Варфоломеева с первым секретарем Центрального комитета Союза коммунистической молодежи имени Хо Ши Мина, депутатом Национального Собрания Вьетнама Ле Куок Фонгом

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Встреча А. Варфоломеева с первым секретарем Центрального комитета Союза коммунистической молодежи имени Хо Ши Мина, депутатом Национального Собрания Вьетнама Ле Куок Фонгом

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Заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Александр Варфоломеев ВарфоломеевАлександр Георгиевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Бурятия провел встречу с первым секретарем Центрального комитета Союза коммунистической молодежи имени Хо Ши Мина, Президентом Вьетнамской федерации молодежи, депутатом Национального Собрания Социалистической Республики Вьетнам Ле Куок Фонгом.

В ходе беседы Александр Варфоломеев напомнил об истории российско-вьетнамских межпарламентских связей, которая насчитывает более 60 лет. Он отметил, что сотрудничество в этой сфере между двумя странами развивается интенсивно, содействуя укреплению политических и торгово-экономических отношений.

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«Важную роль в продвижении межпарламентских связей играет группа дружбы, которая создана и успешно работает в верхней палате парламента России», — подчеркнул сенатор.

По словам законодателя, в современном обществе молодежь все активнее участвует в политических, социально-культурных и гуманитарных процессах. В этой связи сенатор отметил плодотворную работу Палаты молодых законодателей при СФ, которая была создана по инициативе Председателя Совета Федерации.

Важную роль в продвижении межпарламентских связей играет группа дружбы, которая создана и успешно работает в верхней палате парламента России

Парламентарий рассказал вьетнамским коллегам о принципах работы Палаты молодых законодателей, а также о ее участии в разработке законодательных инициатив. «Важно, что Палата стала уникальной системой подготовки кадров для работы в органах государственной и муниципальной власти».

Одной из основных задач Палаты молодых законодателей Александр Варфоломеев назвал взаимодействие с международными молодежными общественными организациями.

Сенатор заявил о необходимости проведения встреч молодых парламентариев России и Вьетнама на регулярной основе и предложил провести одну из встреч в Республике Бурятия – регионе, который он представляет в Совете Федерации.

«Это было бы актуально еще и в рамках проведения перекрестного Года Российской Федерации в Социалистической Республике Вьетнам и Года Социалистической Республики Вьетнам в Российской Федерации», — подчеркнул парламентарий.

В мероприятии приняли участие член Комитета СФ по социальной политике, координатор Палаты молодых законодателей при СФ Татьяна Лебедева, ЛебедеваТатьяна Романовнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Волгоградской области а также член Палаты молодых законодателей Евгений Тимонин.

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