А. Клишас: Замечания Правительства укладываются в концепцию нашего законопроекта о запрете клеток в зале суда

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор поблагодарил Правительство за концептуальную поддержку идеи.

Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас КлишасАндрей Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Красноярского края сообщил, что Советом Федерации получен официальный отзыв Правительства РФ на законопроект, которым ограничивается использование защитных кабин в зале судебного заседания.

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Речь идет о внесенном группой членов Совета Федерации проекте федерального закона «О внесении изменения в статью 9 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации».

«Хотелось бы выразить благодарность Правительству РФ за понимание актуальности проблемы и за концептуальную поддержку нашей идеи», — сказал Андрей Клишас.

Проектируемая статья приравнивает нахождение в защитной кабине к мерам процессуального принуждения

Он отметил, что в своем отзыве Правительство предлагает расширенную редакцию законопроекта, предусматривающую дополнение Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации отдельной статьей, регламентирующей порядок помещения в защитные кабины подозреваемых, обвиняемых и подсудимых, в отношении которых была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Иные категории подозреваемых, обвиняемых и подсудимых помещать в защитные кабины в зале суда не допускается. «Проектируемая статья приравнивает нахождение в защитной кабине к мерам процессуального принуждения, устанавливает судебный порядок избрания такой меры, содержит исчерпывающие основания помещения лиц в защитные кабины, а также указывает тех участников уголовного процесса, которые имеют право выступать перед судом с соответствующим ходатайством».

«Высказанные Правительством замечания полностью укладываются в концепцию нашего законопроекта, так как запрещают необоснованное помещение лица в защитные кабины», — указал Андрей Клишас.

По его словам, предлагаемая Правительством редакция требует обеспечить подозреваемым, обвиняемым и подсудимым, помещенным в защитные кабины, надлежащих условий для участия в судебном заседании, реализации процессуальных прав, а также беспрепятственного конфиденциального общения указанных лиц с адвокатами.

«Помимо этого, Правительство Российской Федерации указало на необходимость увеличения штатной численности и финансирования МВД России, а также установления переходного периода вступления закона в действие. Данные замечания возражений в Совете Федерации не вызывают», — подчеркнул сенатор.

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