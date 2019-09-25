Встреча с Председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Уважаемый товарищ Ли Чжаньшу! Дорогие друзья!

Позвольте мне сердечно поприветствовать Вас в Москве.

Это Ваш первый визит в новом качестве в нашу страну. Мы с Вами неоднократно встречались, но в качестве руководителя Всекитайского собрания народных представителей Вы приезжаете в нашу страну впервые.

Я рад тому, что во главе парламента Китайской Народной Республики встал человек, который хорошо знает, понимает, погружен в российско-китайские отношения, всегда поддерживал развитие нашего стратегического партнерства.

И хотел в этой связи сказать, что в ходе государственного визита Председателя Си Цзиньпина летом этого года в Россию мы еще раз убедились в том, что характер отношений между Россией и Китаем является примером сотрудничества на международной арене и примером двустороннего сотрудничества.

Мы не случайно называем эти отношения отношениями стратегического партнерства, потому что действуем и в рамках международного права, но прежде всего в интересах наших стран, в интересах наших народов. Мы реализуем практически все планы, все задачи, которые мы перед собой ставим, даже с некоторым опережением. Имею в виду и сферу экономики, и сферу гуманитарных связей, сферу нашего военного сотрудничества и взаимодействие на международной арене.

Хорошо известно, что эффективно работают межпарламентские связи. Руководство Всекитайского собрания народных представителей регулярно встречается с обоими спикерами российского парламента, и с сенатом, Советом Федерации, и с Государственной Думой. Знаю, что у Вас запланированы переговоры и с госпожой Матвиенко, и с господином Володиным. Работают и общественные организации, и Комитет дружбы России и Китая. Развиваются активно гуманитарные связи, имею в виду и культурные обмены, и студенческие обмены.

Весьма эффективно развивается и межрегиональное сотрудничество. Губернаторы соответствующих провинций Китая и субъектов Российской Федерации имеют устойчивые, хорошие, постоянно развивающиеся отношения на региональном уровне, что является уже сегодня значительной частью межгосударственного сотрудничества.

Мы очень рады Вас видеть. Добро пожаловать. В начале нашей беседы хотел бы попросить передать наилучшие пожелания нашему другу, Председателю КНР господину Си Цзиньпину. Надеюсь, что мы очень скоро увидимся с ним на международных площадках, о чем мы с ним и договаривались.

Спасибо большое.

Продолжение следует.

MIL OSI