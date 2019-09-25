Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Космодромы#Байконур#Дмитрий Рогозин25.09.2019 19:55

Встреча с премьер-министром Казахстана

Проводить в космос экипаж пилотируемого корабля «Союз МС-15» прибыли не только руководство и сотрудники Госкорпорации «Роскосмос», семьи космонавтов и астронавтов, но и высокопоставленные гости, в том числе из Республики Казахстан.

Сегодня, 25 сентября 2019 года, после успешного пуска ракеты-носителя «Союз-ФГ» в резиденции Роскосмоса на ракетном полигоне состоялась рабочая встреча генерального директора Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым.

Темой обсуждения стали вопросы дальнейшей эксплуатации космодрома и развития города Байконур. Стороны подтвердили взаимное желание в ближайшее время приступить к созданию «Назарбаевского старта», создаваемого для эксплуатации новых ракет-носителей типа «Союз-5» и «Союз-6», а также к модернизации «Гагаринского старта» (площадка № 1), с которого сегодня был осуществлён последний пуск ракеты-носителя «Союз-ФГ».

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