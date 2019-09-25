В Адыгее по иску прокурора восстановлены нарушенные права пожилой местной жительницы, являющейся инвалидом

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Верховный суд Республики Адыгея рассмотрел апелляционную жалобу ответчика на решение Теучежского районного суда, которым были удовлетворены исковые требования прокурора о расторжении договора постоянной ренты, заключенного между ответчиком и инвалидом 2 группы, а также о взыскании с ответчика в пользу гражданина 600 тысяч рублей.

Установлено, что в соответствии с условиями спорного договора ренты, ответчик обязался пожизненно полностью содержать местную жительницу – инвалида 2 группы, обеспечивать ее питанием, одеждой, лекарствами, с проживанием в принадлежащем ему жилом доме, за что ему были переданы денежные средства в размере 600 тысяч рублей.

Вместе с тем взятые на себя обязательства по содержанию пожилой женщины ответчик не исполнил.

Не согласившись с выводами суда первой инстанции, ответчик обратился в Верховный суд Республики Адыгея с апелляционной жалобой.

Определением судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда Республики Адыгея с учетом мнения участвующего в деле прокурора решение суда первой инстанции оставлено без изменения, апелляционная жалоба ответчика – без удовлетворения.

Оспоренный прокурором договор ренты расторгнут, с ответчика в пользу местной жительницы взыскана денежная сумма в размере 600 тысяч рублей.

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