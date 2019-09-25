В Вологодской области прокурором области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о хищении более 70 млн рублей

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Вологодской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывших чиновников администрации города Вологды, а также двух руководителей коммерческой организации и муниципального предприятия. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (хищение чужого имущества путем обмана, совершенного с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере).

Кроме того, двое бывших муниципальных служащих и директор муниципального предприятия обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшие тяжкие последствия).

По версии следствия, в июле 2013 года в рамках реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Строительство автомобильных дорог на территории муниципального образования «Город Вологда» между администрацией города и коммерческой организацией был заключен контракт на строительство транспортной развязки в районе Белозерского шоссе.

Администрация города приняла работы у коммерческой организации на сумму более 110 млн рублей.

При этом фактически работы были выполнены до заключения указанного муниципального контракта силами и средствами МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» и сметная стоимость объекта строительства была значительно меньше

В результате незаконных действий чиновников администрации города Вологды, а также руководителей коммерческой организации и муниципального предприятия региональному и муниципальному бюджетам причинен ущерб на общую сумму свыше 70 млн рублей.

После вручения обвиняемым копий обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

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