Source: Russia – Council of the Federation

Председатель Совета Федерации выступила на открытии осенней сессии 2019 года.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга выступила на открытии осенней сессии 2019 года. Спикер СФ обозначила приоритетные направления предстоящей работы.

Как отметила Валентина Матвиенко, по итогам прошедших в России выборов, Совет Федерации пополнится новыми сенаторами, ряд членов СФ вновь подтвердили свои полномочия.

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«Главным направлением работы в эту сессию является эффективное законодательное обеспечение национальных проектов, майского Указа Президента. В центре этой работы – человек, его благополучие, здоровье, возможности для самореализации», — сказала Валентина Матвиенко.

По ее словам, под эти важнейшие задачи сформирован план мероприятий палаты на осеннюю сессию. «В ближайшие три месяца состоятся восемь пленарных заседаний. В этот сжатый срок предстоит рассмотреть солидный пакет законопроектов, из которых более ста относятся к приоритетным. Кроме того, намечено много парламентских слушаний, круглых столов, встреч с министрами и других важных мероприятий».

Председатель СФ обратила внимание каждого сенатора на необходимость внимательно следить за тем, как национальные проекты выполняются в регионах. Выступать не в качестве контролеров, а делать особый упор на содержательное наполнение проектов, способствовать своевременному финансированию намеченных целей развития. «Крайне важно наладить эффективное взаимодействие министерств и регионов, а главное чаще встречаться с людьми – их оценки реальных, осязаемых изменений в их жизни многократно точнее любых отчетов и формальных докладов».

Валентина Матвиенко считает необходимым повышать не только темпы законодательной работы, но и ее качество. «Законы должны быть не только умными, но и понятными для граждан. Например, в новых законах следует расширять использование преамбул. Это позволит лучше понимать суть законов, серьезно снизить информационный шум и спекуляции, которые зачастую возникают вокруг резонансных законопроектов».

«Кроме того, — продолжила Председатель СФ, — считаю, что закон не должен быть «котом в мешке». Так происходит, когда он в целом носит рамочный характер, а все содержание раскрывается в подзаконных актах. В результате закон, по сути, не работает или работает совсем не так, как было задумано его авторами. Поэтому законодателям надо контролировать не только сроки, но и содержание нормативно-правовых актов. Они не должны искажать смысл принятых законов. В этом мы полностью поддерживаем подходы Государственной Думы».

Одной из главных задач в осеннюю сессию Валентина Матвиенко назвала работу над проектом федерального бюджета. Она обратила внимание, что «красной нитью» здесь должно проходить финансирование национальных проектов. «Для нас как палаты регионов крайне важно следить, чтобы применялся предельный уровень софинансирования расходов регионов».

«Мы должны ориентироваться на то, что основная цель бюджета – это не бесконечное латание финансовых дыр, а создание в регионах реальной базы для социально-экономического развития на годы вперед. Бюджет должен способствовать ускорению развития экономики. Речь не только и не столько о темпах, сколько о качестве роста. В его основе должны лежать передовые технологии, структурная модернизация экономики, производство конкурентоспособной и наукоемкой продукции», — сказала Председатель СФ, добавив, что бюджет должен быть социально ориентированным.

Также глава верхней палаты российского парламента отметила необходимость и дальше уделять первостепенное значение сбалансированности региональных бюджетов.

«В повестке также реформа контрольно-надзорной деятельности», — сказала Валентина Матвиенко. Она напомнила, что с 1 января 2020 года значительная часть документов контрольно-надзорного характера перестает действовать, однако без регулирования этой сферы обойтись невозможно.

«Выстраивание новой системы контрольно-надзорной деятельности начато. Нам надо включиться в эту работу, представить свои соображения и предложения, учитывающие как интересы бизнеса, так и государства, граждан. Аналогичную ревизию надо провести и по региональным законам и нормативным актам».

Председатель СФ затронула такие сферы, как лекарственное обеспечение, противодействие домашнему насилию и гуманизацию уголовно-процессуальной системы.

Отдельно спикер СФ выделила ситуацию в лесной отрасли. «Мы должны держать этот вопрос постоянно на контроле».

Касаясь тем международного блока, Валентина Матвиенко отметила, что в период осенней сессии парламентариев ожидает интенсивная работа в рамках межпарламентского сотрудничества. «В октябре состоится 141-я Ассамблея МПС в Белграде, где мы намерены продолжать продвигать вопрос о недопустимости санкций и ограничений в отношении парламентариев, а также обсудить подготовку Декларации МПС о парламентской дипломатии. Возобновляется работа российских парламентариев в ПАСЕ. Здесь мы должны твердо отстаивать интересы России, добиваться восстановления равноправного взаимно уважительного диалога с европейскими партнерами».

«Мы видим, что наша настойчивость приносит плоды. На Западе появляется понимание, что, несмотря на санкции, Россия надежно защищает свои национальные интересы, развивается, ее авторитет и влияние в мировой политике весомы. Есть признаки того, что здравый смысл и реализм возвращаются в международные дела, что дает повод для осторожного, но все же оптимизма. В этом есть заслуга и нас, российских парламентариев», — подчеркнула Валентина Матвиенко.

В этой связи она обратила внимание, что определенные круги по‑прежнему делают ставку на конфронтацию с нашей страной, разжигание русофобии, в открытую называют советских воинов-освободителей захватчиками, пытаются возложить вину за развязывание Второй Мировой войны, в том числе, и на Советский Союз.

«В преддверии празднования 75-летия Победы над фашизмом такие слова звучат не просто цинично. Они звучат кощунственно в отношении миллионов погибших в борьбе с фашизмом. С таким наглым, злонамеренным переписыванием истории нужно бороться всеми силами. Это единственная гарантия того, что ужас прошлого не станет реальностью будущего. Это важнейшее условие для сохранения исторической правды, противодействия угрозе активизации неонацизма, радикализма».

Особо Валентина Матвиенко подчеркнула, что, не дожидаясь начала следующего юбилейного года, необходимо узнать, в чем нуждается каждый конкретный ветеран. «Это задача должна решаться на всех уровнях власти. Главное здесь это адресный подход, персональное внимание».

Председатель СФ рекомендовала сенаторам поддержать такую работу в регионах и отнестись к этому делу как к общему святому долгу.

Подробная информация о приоритетах работы Совета Федерации в осеннюю сессию размещена в Обзоре деятельности СФ в сети Интернет.

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