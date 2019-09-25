В. Матвиенко переизбрана на пост Председателя Совета Федерации

Source: Russia – Council of the Federation

Решение выдвинуть кандидатуру В. Матвиенко на пост Председателя СФ было принято на заседании Совета палаты.

На 465-м заседании Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга переизбрана на пост Председателя СФ.

Решение выдвинуть кандидатуру Валентины Матвиенко на пост Председателя Совета Федерации» было принято на заседании Совета палаты.

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25 сентября 2019 года, 10:01

Валентина Матвиенко возглавляет Совет Федерации с 2011 года.

В России 8 сентября состоялись выборы губернатора города, по результатам которых победу одержал Александр Беглов. БегловАлександр ДмитриевичГубернатор Санкт-Петербурга На церемонии инаугурации он подписал постановление о назначении Валентины Матвиенко представителем от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга.

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