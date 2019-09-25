В Сахалинской области благодаря прокуратуре гражданину из числа детей сирот предоставлено жилое помещение

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Корсаковская городская прокуратура Сахалинской области провела проверку исполнения законодательства о социальной поддержке детей-сирот.

Установлено, что в 2019 году гражданин из числа детей-сирот обратился в администрацию Корсаковского городского округа для получения жилого помещения по договору социального найма.

В нарушение законодательства, муниципалитетом жилое помещение последнему не предоставлено.

В связи с этим, прокурор обратился в суд с исковым заявлением о возложении на орган местного самоуправления обязанности предоставить сироте жилое помещение.

Суд полностью удовлетворил требования прокурора. В настоящее время во исполнение судебного решения гражданину предоставлено благоустроенное жилое помещение.

С этой и другими новостями можно ознакомиться на информационно-коммуникационном сервисе Генеральной прокуратуры Российской Федерации «ЭФИР» по адресу: efir.genproc.gov.ru

MIL OSI