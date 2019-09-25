В Совете Федерации проходит 465-е заседание

Source: Russia – Council of the Federation

Будет рассмотрен вопрос о Председателе Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.

В начале заседания сенаторам предстоит рассмотреть вопрос о переназначении на должность Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.

В повестке дня также вопросы о назначении на должность Председателя Верховного Суда РФ и заместителя Генерального прокурора РФ.

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