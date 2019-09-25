«Газпром» сэкономил 4,8 млрд руб. за счет перевода своего автотранспорта на природный газ

Source: Gazprom in Russian

Релиз

25 сентября 2019, 19:50

Сегодня состоялась рабочая поездка Председателя Совета директоров ПАО «Газпром» Виктора Зубкова в г. Нижний Новгород.

Виктор Зубков провел совещание по перспективам развития газомоторного рынка в стране.

В мероприятии приняли участие Полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров; заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов; члены Правления, начальники департаментов Владимир Марков и Вячеслав Михаленко; руководители подразделений компании и организаций Группы «Газпром»; представители Министерства энергетики РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства транспорта РФ, Министерства сельского хозяйства РФ; Государственной Думы РФ; органов власти Нижегородской области и других субъектов РФ; промышленных, транспортных, коммунальных и финансовых организаций.

На совещании было отмечено, что «Газпром» ведет системную работу по расширению использования газа в качестве моторного топлива. Главная задача на данном этапе — сформировать и развить локальные рынки газомоторного топлива, которые в дальнейшем будут объединены газомоторными коридорами на ключевых федеральных трассах.

С 2015 по 2018 годы «Газпром» построил 86 новых газозаправочных объектов (современных автомобильных газонаполнительных компрессорных станций и модулей для заправки газом на действующих АЗС, а также площадок для размещения передвижных автогазозаправщиков). В 2019 году планируется завершить строительство 43 объектов.

Российские автопроизводители к настоящему времени наладили выпуск широкой линейки техники на природном газе — более 220 моделей. Это, в частности, пассажирский транспорт, грузовая и специальная техника.

«Газпром» переводит собственную технику на природный газ. С 2014 года по конец первого полугодия 2019 года количество газомоторных машин в автопарке Группы «Газпром» достигло 11 658 единиц — это более 50% техники, пригодной к переводу на газ. Планируется, что к концу 2019 года этот показатель достигнет 55%.

На совещании был рассмотрен успешный опыт сельскохозяйственных предприятий по переводу техники на газ. Отдельное внимание было уделено мерам поддержки на федеральном и региональном уровнях, необходимым для ускорения развития российского газомоторного рынка.

«Природный газ — это эффективный инструмент снижения издержек во всех отраслях экономики, где есть транспортная составляющая. Это хорошо видно по результатам работы „Газпрома“. Мы активно переводим собственный парк техники на газ. С 2014 года за счет замещения нефтяных видов топлива природным газом компания сэкономила 4,8 млрд руб. При этом сокращение выбросов загрязняющих веществ составило более чем 108,6 тыс. тонн.

Понятно, что чем большую роль играет транспорт в работе той или иной коммерческой, государственной структуры, тем весомей будет экономический и экологический эффект от перевода автомобилей на газ», — сказал Виктор Зубков.

В Нижнем Новгороде делегация «Газпрома» посетила завод Группы ГАЗ, на котором, в том числе, производится газомоторная техника; таксомоторный парк, работающий с легковыми автомобилями на метане, а также предприятие, выпускающее автомобильные газовые баллоны и передвижные автомобильные газовые заправщики. Для участников совещания на специализированном автотранспортном предприятии ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» была организована выставка современных моделей автотранспорта на природном газе, используемых в производственной деятельности компаний Группы «Газпром».

Справка

Производство и реализация природного газа (метана) в качестве моторного топлива — одно из приоритетных направлений деятельности ПАО «Газпром». Для системной работы по развитию рынка газомоторного топлива создана специализированная компания — ООО «Газпром газомоторное топливо».

На территории России заправку транспорта природным газом сегодня обеспечивают более 300 газозаправочных объектов «Газпрома».

Природный газ является одним из самых экологичных и экономичных видов автомобильного топлива. При его использовании объем вредных выхлопов ниже до 10 раз, стоимость 1 куб. м метана — в среднем около 16 руб. По расходу 1 куб. м метана эквивалентен 1 литру бензина. Стоимость километра пути на метане для легкового автотранспорта составляет 1,6 руб. В газозаправочной сети «Газпром» природный газ реализуется под брендом EcoGas.

Управление информации ПАО «Газпром»

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