Source: Russia Federal Space

#РКС#Главное25.09.2019 09:00

ГОСТ для работы спутниковых навигационных систем в Арктике

Холдинг «Российские космические системы» (РКС, входит в Госкорпорацию «Роскосмос) совместно с Научно-информационным центром «Полярная инициатива» разработал требования к стационарным приемникам глобальных навигационных спутниковых систем для использования в Арктике. Соответствующий государственный стандарт (ГОСТ) планируется передать на утверждение в Росстандарт до конца этого года. Его принятие станет фундаментом для дальнейшего развития российской навигационной инфраструктуры Северного морского пути, реализации других проектов государственного масштаба в Арктике.

Новый ГОСТ определяет технические требования к геодезической навигационной аппаратуре потребителя, предназначенной для использования в полярных регионах. На основе исследований и практических работ, проведенных в Арктике, специалисты РКС и «Полярной инициативы» разработали перечень требований к программному обеспечению указанной аппаратуры, характеристикам надежности, метрологическому обеспечению, мерам защиты от электромагнитных помех и дестабилизирующего воздействия географических и климатических условий.

Заместитель руководителя Инновационного центра РКС Валерий Глушков: «Работа спутникового навигационного оборудования в Арктике имеет ряд особенностей, при этом в мире пока не существует норм и правил для производителей и пользователей „арктического“ навигационного оборудования. Мы первыми занялись разработкой соответствующей научной и правовой базы с нуля».

Специалисты РКС начали работу над национальными стандартами для навигации в Арктике с геодезического оборудования, поскольку именно задача проведения геодезических работ сейчас стоит наиболее остро — в регионе ведутся масштабные стройки, развиваются различные инфраструктурные проекты. Наличие четких требований к радиоэлектронному оборудованию «полярного исполнения» упростит работу производителей приборов и организаций-эксплуатантов. Сейчас разработка первого национального стандарта завершена, он находится на стадии общественного обсуждения. Ожидается, что до конца года он будет передан для утверждения в Росстандарт.

После того, как в России появится ГОСТ для геодезической навигационной аппаратуры потребителя, специалисты РКС и «Полярной инициативы» приступят к работе над созданием «арктических» стандартов для переносных и бортовых навигационных приемников.

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