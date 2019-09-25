Source: Russia – Council of the Federation

Авторами законопроекта о поиске пропавших людей по геолокации выступили члены Совета Федерации во главе с Председателем палаты В. Матвиенко и депутаты Государственной Думы.

В первом чтении принят законопроект, позволяющий правоохранительным органам без судебного решения получать данные о местоположении мобильных телефонов пропавших граждан для их поиска. Авторами законопроекта выступили члены Совета Федерации во главе с Председателем палаты Валентиной Матвиенко, МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга а также группа депутатов Государственной Думы.

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Законопроект, в частности, предлагает обязать оператора связи предоставлять данные о мобильной геолокации абонента без решения суда для оперативного поиска пропавших людей. Для запроса будет достаточно мотивированного постановления одного из руководителей органов внутренних дел.

«Для нас всегда в приоритете безопасность персональных данных о человеке. Но когда чей‑то близкий пропадает без вести, возникает вопрос, как это возможно в современном мире, в котором цифровые технологии открывают так много возможностей», — отметил один из авторов законопроекта, заместитель Председателя Совета Федерации Андрей Турчак.

Для нас всегда в приоритете безопасность персональных данных о человеке

«Технологии действительно позволяют избежать многих трагедий, таких как потеря человека. И чтобы законодательство всячески этому способствовало, его необходимо совершенствовать. Принятый сегодня в первом чтении законопроект как раз об этом», — заявил вице-спикер Совета Федерации.

Андрей Турчак подчеркнул, что на совести операторов связи и правоохранителей остается чистота соблюдения этого закона. «Нельзя допустить, чтобы прикрываясь им, данные о местонахождении людей использовались в других целях, кроме поиска пропавших», — добавил сенатор.

Согласно данным МВД России, ежегодно в стране пропадают около 120 тыс. человек, из которых порядка 45 тыс. — дети. В розыск объявляются около 60 тыс. человек. В удаленных и труднодоступных местах ежегодно пропадают около 20 тыс. человек. До 1 тыс. человек ежегодно погибают в лесу или иных труднодоступных местах.

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