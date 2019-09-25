Source: Russia – Council of the Federation

А. Кутепов провел «круглый стол» с участием сенаторов, представителей федеральных и региональных органов государственной власти.

Председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов КутеповАндрей Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Санкт-Петербурга провел «круглый стол» на тему «Об использовании мощностей учреждений уголовно-исполнительной системы РФ при сортировке и переработке отходов производства и потребления».

По словам главы Комитета СФ, сегодняшнее заседание — это очередной этап обсуждения и подведения итогов совместной деятельности Совета Федерации и ФСИН по обеспечению занятости осужденных в данном сегменте.

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«В процессе поездок по регионам мы выяснили, что есть вопросы по территориальным схемам и по деятельности региональных операторов. С начала года мы начали обсуждать необходимость привлечения предпринимателей для использования мощностей ФСИН. В течение этого времени в поездках по регионам нам удалось обеспечить коммуникацию торгово-промышленных палат и предпринимателей, сдвинуть вопросы размещения госзаказов в учреждения ФСИН и вопросы сотрудничества властей регионов и ФСИН».

В поездках по регионам нам удалось обеспечить коммуникацию торгово-промышленных палат и предпринимателей

Тем не менее, необходимы и стимулирующие меры, указал сенатор.

«Сегодня на круглом столе присутствуют представители Министерства промышленности и торговли. Послушаем, какие есть возможности у этого ведомства для того, чтобы создать стимулы предпринимателям к закупке оборудования по переработке вторсырья, для того чтобы можно было и дальше решать задачу в комплексе — обеспечивать занятость осужденных, реализацию реформы в сфере утилизации отходов, решать экологические задачи», — сказал он.

«Круглый стол» на тему «Об использовании мощностей учреждений уголовно-исполнительной системы Российской Федерации при сортировке и переработке отходов производства и потребления»

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Дмитрий Шатохин

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«Круглый стол» на тему «Об использовании мощностей учреждений уголовно-исполнительной системы Российской Федерации при сортировке и переработке отходов производства и потребления»

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Сергей Фабричный

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Алексей Синицын

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«Круглый стол» на тему «Об использовании мощностей учреждений уголовно-исполнительной системы Российской Федерации при сортировке и переработке отходов производства и потребления»

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Юрий Волков

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Андрей Кутепов

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«Круглый стол» на тему «Об использовании мощностей учреждений уголовно-исполнительной системы Российской Федерации при сортировке и переработке отходов производства и потребления»

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«Круглый стол» на тему «Об использовании мощностей учреждений уголовно-исполнительной системы Российской Федерации при сортировке и переработке отходов производства и потребления»

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«Круглый стол» на тему «Об использовании мощностей учреждений уголовно-исполнительной системы Российской Федерации при сортировке и переработке отходов производства и потребления»

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«Круглый стол» на тему «Об использовании мощностей учреждений уголовно-исполнительной системы Российской Федерации при сортировке и переработке отходов производства и потребления»

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«Круглый стол» на тему «Об использовании мощностей учреждений уголовно-исполнительной системы Российской Федерации при сортировке и переработке отходов производства и потребления»

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«Круглый стол» на тему «Об использовании мощностей учреждений уголовно-исполнительной системы Российской Федерации при сортировке и переработке отходов производства и потребления»

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«Круглый стол» на тему «Об использовании мощностей учреждений уголовно-исполнительной системы Российской Федерации при сортировке и переработке отходов производства и потребления»

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Андрей Кутепов отметил, что в режиме видеоконференции в заседании принимают участие пять регионов, которые на 1 сентября не ответили на предложение ФСИН о проработке вопроса сотрудничества ФСИН и региональных операторов при реализации этой реформы. «Послушаем их в режиме текущего времени».

В мероприятии приняли участие члены СФ Алексей Дмитриенко, ДмитриенкоАлексей Геннадиевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Пензенской области Юрий Волков, ВолковЮрий Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Калужской области Алексей Синицын, СиницынАлексей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Кемеровской области Сергей Фабричный, ФабричныйСергей Юрьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Новгородской области Дмитрий Шатохин, ШатохинДмитрий Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Коми представители Министерства промышленности и торговли РФ, Федеральной налоговой службы, Министерства финансов РФ, Министерства природных ресурсов и экологии, Министерства экономического развития РФ, ФСИН, Министерства юстиции РФ, Министерства труда и социальной защиты РФ, региональных органов государственной власти, общественных и коммерческих организаций.

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