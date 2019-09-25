Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Космодромы#Байконур#Дмитрий Рогозин25.09.2019 21:13

Дмитрий Рогозин встретился с экипажем Уральских авиалиний

В среду, 25 сентября 2019 года, генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин встретился с экипажем самолета «Уральских авиалиний», успешно посадившим самолет с отказавшим двигателем после вылета из аэропорта Жуковский.

Встреча прошла на космодроме Байконур, куда экипаж прибыл по приглашению Дмитрия Рогозина понаблюдать за пуском ракеты-носителя «Союз-ФГ» с пилотируемым космическим кораблём «Союз МС-15». Напомним, 15 августа пассажирский самолет Airbus A321, выполнявший рейс из подмосковного аэропорта Жуковский в Симферополь, при взлете столкнулся со стаей чаек, произошло многочисленное попадание птиц в двигатели самолета. Самолет совершил вынужденную посадку, на борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. Никто не погиб.

Звания Героев России присвоены командиру воздушного судна Дамиру Юсупову и второму пилоту Георгию Мурзину. Орденов Мужества удостоены старший бортпроводник Дмитрий Ивлицкий, а также бортпроводники Надежда Вершинина, Дмитрий Гончаренко, Алия Слякаева и Яна Ягодина.

Также в среду Дмитрий Рогозин встретился со сборной ФГУП «ЦЭНКИ» по гандболу и поздравил их с победой в IV Спартакиаде среди предприятий Госкорпорации «Роскосмос». Глава Роскосмоса пообщался со спортсменами и подписал один из мячей.

Ранее в среду с площадки номер 1 («Гагаринский старт») к Международной космической станции стартовала ракета-носитель «Союз-ФГ» с пилотируемым космическим кораблём «Союз МС-15». В состав экипажа вошли космонавт Олег Скрипочка (командир), астронавт Джессика Меир (бортинженер-1) и участник космического полёта от ОАЭ Хаззаа Аль Мансури (бортинженер-2).

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