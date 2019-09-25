Заявление Кристалины Георгиевой после ее избрания директором-распорядителем

Source: IMF – News in Russian

25 сентября 2019 г.

Г-жа Кристалина Георгиева сделала сегодня следующее заявление, после того как Исполнительный совет Международного Валютного Фонда (МВФ) выбрал ее на пятилетний срок с 1 октября на должность следующего директора-распорядителя МВФ, двенадцатого со времени основания Фонда в 1944 году:

«Для меня большая честь быть избранной на должность директора-распорядителя МВФ, и я благодарна за доверие, оказанное мне государствами-членами Фонда во всем мире и Исполнительным советом. Я хочу отдать дань уважения моей предшественнице, Кристин Лагард, выдающемуся лидеру и моему дорогому другу, которая своим видением и неустанным трудом внесла столь ценный вклад в продолжение успешной деятельности Фонда.

МВФ является уникальной организацией со славной историей и персоналом, состоящим из сотрудников мирового уровня. Я твердо убеждена в важности его мандата — содействовать обеспечению стабильности мировой экономической и финансовой системы посредством международного сотрудничества. Более того, я считаю, что роль Фонда сейчас как никогда важна.

Это огромная ответственность — быть во главе МВФ в период, когда мировой экономический рост все еще не оправдывает ожиданий, в торговле сохраняется напряженность, а долг находится на самых высоких за всю историю уровнях. Как я отметила в своем выступлении на встрече с Исполнительным советом, наша первоочередная задача — помочь странам свести к минимуму риск кризисов и быть готовыми преодолевать спады. При этом мы не должны упускать из виду нашу долгосрочную цель — поддерживать обоснованную денежно-кредитную, налогово-бюджетную и структурную политику в интересах построения более прочной экономики и улучшения жизни людей. Это означает также работу над такими проблемами, как неравенство, климатические риски и быстрые технологические изменения.

Чтобы мы были постоянно готовы действовать, принципиально важно поддерживать финансовую устойчивость Фонда, поэтому мы совершенствуем свою работу в области надзора и развития потенциала. В совместной деятельности с моей командой руководства я ставлю задачу и далее укреплять Фонд, делая его еще более ориентированным на будущее и чутким к потребностям наших государств-членов.

Я рада возможности работать в предстоящие годы со всеми 189 нашими государствами-членами, Исполнительным советом и персоналом, а также со всеми нашими партнерами».

Департамент общественных коммуникаций МВФ

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