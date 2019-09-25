Информация о начале процедуры реорганизации АО РНКО «Синергия» (25.09.2019)

Source: Central Bank of the Russian Federation

Информация о начале процедуры реорганизации АО РНКО «Синергия»

Банк России в соответствии с частью 5 статьи 23 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» сообщает о начале процедуры реорганизации Акционерного общества расчетная небанковская кредитная организация «Синергия» АО РНКО «Синергия» (регистрационный номер, присвоенный Банком России, 2884, г. Саратов) в форме выделения из него Общества с ограниченной ответственностью Деловой центр «Синергия» (г. Саратов) и Общества с ограниченной ответственностью «Стандарт» (г. Саратов).

25 сентября 2019 года

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