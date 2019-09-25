Исполнительный совет МВФ выбирает Кристалину Георгиеву директором-распорядителем

Source: IMF – News in Russian

25 сентября 2019 г.

Cегодня Исполнительный совет Международного Валютного Фонда (МВФ) избрал Кристалину Георгиеву на должность директора-распорядителя МВФ и председателя Исполнительного совета сроком на пять лет начиная с 1 октября 2019 года. Г-жа Георгиева, которая сменяет на этом посту Кристин Лагард, стала первым представителем страны с формирующимся рынком, возглавившим МВФ со времени его основания в 1944 году.

Избрание г-жи Георгиевой Исполнительным советом, состоящим из 24 членов и представляющим 189 государств-членов МВФ, завершает процесс отбора, начатый Исполнительным советом 26 июля 2019 года (см. пресс-релиз № 19/302). После собеседований с г-жой Георгиевой исполнительные директора избрали ее на должность директора-распорядителя с 1 октября.

Директор-распорядитель возглавляет рабочий штат сотрудников Фонда и является председателем Исполнительного совета. В управлении работой Фонда, который обслуживает своих государств-членов с помощью примерно 2700 сотрудников, директору-распорядителю содействуют четыре заместителя директора-распорядителя.

Г-жа Георгиева, гражданка Болгарии, с января 2017 года была главным исполнительным директором Всемирного банка. С 1 февраля 2019 года по 8 апреля 2019 года она была временно исполняющей обязанности президента Группы Всемирного банка. С 2010 года она работала в Европейской комиссии — сначала в качестве комиссара по международному сотрудничеству, гуманитарной помощи и антикризисным мерам, а затем в должности вице-президента по бюджету и кадровым ресурсам. Г‑жа Георгиева имеет докторскую степень по экономике и степень магистра по политэкономии и социологии Университета национальной и мировой экономики в Болгарии, где она также преподавала с 1977 по 1991 год.

См. дополнительную справочную информацию:

• Биография Кристалины Георгиевой

• Часто задаваемые вопросы

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