Конгресс Международной организации высших органов финансового контроля

Source: President of Russia – Kremlin

ИНТОСАИ – международная организация высших органов аудита, созданная в 1953 году для содействия развитию сотрудничества высших органов аудита и совершенствованию государственного аудита во всём мире.

В состав организации входит 194 страны; высший орган – конгресс, который проводится раз в три года в разных странах.

Московский конгресс посвящён двум актуальным темам: «Информационные технологии в развитии государственного управления» и «Роль высших органов аудита в достижении национальных приоритетов и целей».

В работе конгресса принимают участие более 600 участников, представляющих 168 стран. В ходе XXIII конгресса полномочия президента и председателя управляющего совета ИНТОСАИ на ближайшие три года будут переданы председателю Счётной палаты Алексею Кудрину.

* * *

В.Путин: Уважаемые дамы и господа! Коллеги!

Позвольте мне вас сердечно поприветствовать в Москве, на 23-м конгрессе Международной организации высших органов финансового контроля.

Россия впервые принимает главный форум этой представительной и авторитетной международной структуры. И хочу сразу же отметить: для нас важно, что наши последовательные усилия по развитию системы внешнего государственного аудита получили высокую оценку со стороны партнёров по международному сообществу.

Интерес к Конгрессу традиционно очень большой. В Москву приехали более 600 участников из 168 стран, – вот, как только что мне сказал ваш коллега, господин Кудрин, по его подсчётам, из 169 стран, – в том числе руководители, первые лица высших органов аудита из 128 государств.

Подчеркну: мы стремились создать все условия для вашей плодотворной, свободной и содержательной дискуссии. Насколько я понимаю, она уже практически началась. Тем более что она выходит далеко за рамки профессиональных, специальных тем и имеет, безо всякого преувеличения, системное значение.

Сотрудничество, взаимодействие, обмен опытом национальных структур внешнего аудита – это один из ключевых вопросов, ведущих к укреплению доверия, предсказуемости в глобальной экономике и финансах, основа для нашей совместной работы по преодолению структурных проблем, по обеспечению экономического роста, повышению благосостояния людей, по защите окружающей среды, – то есть по тем приоритетным направлениям, которые определены Организацией Объединённых Наций как цели устойчивого развития.

Эти задачи созвучны, сопряжены и с нашими долгосрочными планами. Как и многие другие страны, Россия сегодня реализует масштабные для нашей страны, можно без преувеличения сказать – очень масштабные, проекты в экономике и социальной сфере, в области экологии и технологического прогресса. Они направлены, прежде всего, на то, чтобы добиться коренных, ощутимых изменений в качестве жизни наших граждан.

Мы концентрируем своё внимание на решении этих задач и концентрируем значительные ресурсы на решении этих задач, интегрируем в рамках национальных проектов и программ усилия государства, регионов и муниципалитетов, бизнеса, граждан, интегрируем всё это вместе для достижения общей цели.

Продолжение следует.

MIL OSI