Л. Гумерова избрана председателем Комитета СФ по науке, образованию и культуре

Source: Russia – Council of the Federation

Ее кандидатура утверждена на заседании Совета Федерации.

Докладчиком по этому вопросу выступил заместитель председателя Комитета СФ по науке, образованию и культуре Виктор Кресс. КрессВиктор Мельхиоровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Томской области

На 465-м заседании Совета Федерации представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан Лилия Гумерова ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан избрана председателем Комитета СФ по науке, образованию и культуре.

Смотрите также

На этом посту она сменила Зинаиду Драгункину. ДрагункинаЗинаида Федоровнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы

Сенаторы приняли соответствующее Постановление СФ.

Лилия Гумерова занимала пост первого заместителя председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре с 2014 года.

Она активно занималась вопросами науки, защиты детства, ряда гуманитарных проектов в области поддержки молодых ученых, благотворительной деятельности.

Является автором целого ряда законов по вопросам развития интеллектуальной собственности. Вела активную работу с авторитетными международными организациями — Всемирной организацией интеллектуальной собственности (ВОИС), Межпарламентским союзом (МПС).

До назначения в Совет Федерации занимала пост заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан (вопросы социально-гуманитарного блока).

Лилия Гумерова совместно с Министерством культуры РФ, Министерством просвещения РФ, Министерством науки и высшего образования РФ, руководством региона работает над исполнением крупных проектов в области культуры и науки (международная Фольклориада-2020, научно-образовательные центры мирового уровня), а также над реализацией национальных проектов «Образование» и «Культура».

MIL OSI