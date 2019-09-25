М. Орешкин представил в СФ прогноз социально-экономического развития России на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Source: Russia – Council of the Federation

Министр экономического развития РФ выступил в палате в рамках «правительственного часа».

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин рассказал на заседании Совета Федерации о среднесрочных тенденциях и прогнозе социально-экономического развития России на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. Он выступил на заседании палаты в рамках «правительственного часа».

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Максим Орешкин сообщил, что Министерство подготовило план дополнительных мер по повышению темпов роста, и рассказал о его основных элементах. «Необходимо добиться ускоренного роста инвестиционной активности, роста спроса на труд и как следствие – обеспечения устойчивого повышения доходов населения».

«Что нужно для раскрытия инвестиционного потенциала регионов? Необходимо сформировать единое понимание инвестиционных перспектив региона и сконцентрировать на них организационные и финансовые возможности».

Министр подчеркнул, что в последние годы кардинально изменилась бюджетная ситуация. По итогам прошлого года общий баланс региональных бюджетов превысил полтриллиона рублей, по итогам первых семи месяцев текущего года — еще на 200 миллиардов рублей. Региональный долг устойчиво снижается.

«На первый взгляд, ситуация выглядит благоприятной, однако мы полностью перекрыли кислород для повестки развития, для поддержки инвестиционной активности», — сказал он.

Для изменения ситуации ведомство предлагает пойти на «умное снижение» налога на прибыль. То есть, создать условия для повсеместного введения инвестиционной налоговой льготы. «Этот инструмент уже реализован в рамках Налогового кодекса. «Второе направление – необходимость увеличить инфраструктурные расходы в регионах».

В целях стимулирования инвестиционного инфраструктурного развития нужно увеличить дефициты региональных бюджетов, при этом на федеральном уровне следует одновременно создавать механизмы обеспечения финансовой устойчивости региональных бюджетов.

Максим Орешкин затронул тему реформы контроля и надзора. В этой сфере уже ведется активная работа в тесном взаимодействии с сенаторами. «За последние два года в 17 регионах мы провели 14 рабочих заседаний Временной комиссии СФ по совершенствованию правового регулирования в сфере государственного и муниципального контроля». Также Министр отметил важность увеличения доступности источников финансирования.

Максим Орешкин ответил на вопросы сенаторов, которых интересовали такие темы, как перспективы внесения законопроекта о так называемых «регуляторных песочницах» (об экспериментальных режимах в сфере цифровых инноваций), единые подходы к софинансированию национальных проектов в регионах, федеральная поддержка развития общественного транспорта и другие.

По результатам обсуждения принято Постановление СФ, которое представил председатель Комитета СФ по экономической политике Андрей Кутепов. КутеповАндрей Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Санкт-Петербурга

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