Н. Журавлев возглавил Комитет СФ по бюджету и финансовым рынкам

Source: Russia – Council of the Federation

Докладчиком по этому вопросу выступил С. Иванов.

Совет Федерации утвердил решение Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам об избрании Николая Журавлева ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области на должность председателя Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам.

Николай Журавлев сменил на этом посту Сергея Рябухина, РябухинСергей Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ульяновской области который стал первым заместителем председателя Комитета СФ. Палата также утвердила это решение Комитета СФ.

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Ранее на заседании Комитета СФ Сергей Рябухин сообщил, что принял решение о досрочном сложении полномочий председателя Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам и предложил кандидатуру своего первого заместителя Николая Журавлева.

Сергей Рябухин отметил, что за шесть лет серьезно вырос профессиональный и парламентский потенциал многих сенаторов. «В этой связи я предлагаю совершить ротацию», — сказал сенатор. Он охарактеризовал Николая Журавлева как молодого, энергичного, опытного профессионала, автора многочисленных поправок, законодательных инициатив.

В профильном Комитете СФ Николай Журавлев занимается вопросами развития финансового рынка. Является автором законодательных инициатив по регулированию рынка микрофинансирования, коллекторской деятельности, введению ипотечных каникул для граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, по введению пропорционального регулирования в банковской сфере, механизма санации банков через Фонд консолидации банковского сектора.

До прихода в Совет Федерации работал на руководящих должностях в банковской сфере.

В Костромской области активно работает в рамках благотворительных проектов, направленных на поддержку детей-сирот, их устройство в замещающие семьи, сопровождение выпускников социальных учреждений для детей, оставшихся без попечения родителей.

В числе приоритетов дальнейшей деятельности Комитета сенатор видит защиту интересов регионов в части бюджетной сбалансированности, уменьшения диспропорций в бюджетной обеспеченности субъектов РФ, снижения уровня закредитованности регионов; защиту прав граждан на финансовых рынках от рисков мошенничества, избыточной закредитованности; развитие региональной банковской системы; создания более прозрачной, простой системы государственных закупок.

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