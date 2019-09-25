Переговоры с Президентом Венесуэлы Николасом Мадуро

Source: President of Russia – Kremlin

Обсуждались актуальные вопросы двусторонних отношений, ключевые международные и региональные темы, в том числе в контексте сложной обстановки вокруг Венесуэлы.

С российской стороны во встрече приняли участие Первый заместитель Председателя Правительства – Министр финансов Антон Силуанов, Заместитель Председателя Правительства Юрий Борисов, помощник Президента Юрий Ушаков, заместитель Министра иностранных дел Сергей Рябков и главный исполнительный директор компании «Роснефть» Игорь Сечин.

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В.Путин: Уважаемый господин Президент! Уважаемые коллеги, друзья! Очень рад возможности принимать вас сегодня в Москве, в Московском Кремле. Рад возможности продолжить наши прямые, личные контакты.

В начале беседы хотел бы отметить, что наши отношения развиваются поступательно. Прежде всего хотел бы два слова сказать о вопросах экономического взаимодействия. Рост товарооборота составил 10 процентов за последние месяцы. Приятно отметить, что в значительной степени это происходит за счет встречных поставок, в том числе продукции сельского хозяйства.

Мы считаем, что это очень важно, с учетом непростой ситуации, в которой оказалась Венесуэла в связи с внешним давлением. Поэтому мы можем рассматривать эту часть нашего взаимодействия даже как своего рода гуманитарное сотрудничество, поскольку эта продукция прямо связана с благосостоянием людей, с реализацией их прямых потребностей в продовольствии.

Другое важное направление – это медицина. В том числе поставка российских лекарственных препаратов. В ближайшее время мы намерены поставить 1,5 миллиона доз вакцины против гриппа. На постоянной основе могли бы поставлять где-то до пяти миллионов.

Реализуются и наши крупные проекты, прежде всего в сфере энергетики. Россия в целом проинвестировала примерно 4 миллиарда долларов в экономику Венесуэлы.

Хотел бы также отметить наше сотрудничество в военной, военно-технической области. Прежде всего это связано с обязательствами России, которые мы выполняем по обслуживанию ранее приобретенной Венесуэлой техники российского производства. Поставка запасных частей, создание сервисных центров – все эти работы идут по графику, строго в соответствии с нашими договоренностями.

И конечно, мы активно сотрудничаем на международной арене. Вы знаете, что Россия последовательно поддерживает все легитимные органы власти, включая институт Президента, Парламент. И, безусловно, поддерживаем тот диалог, который Вы, господин Президент, Ваше Правительство ведет с оппозиционными силами. Любой отказ от диалога мы считаем иррациональным, вредным для страны и несущим только угрозы для благосостояния населения Венесуэлы. Мы всегда поддерживаем легитимные органы власти. Очень рады Вас видеть в России.

Н.Мадуро (как переведено): Для меня большая радость быть снова здесь, в России. И я думаю, что мы доказали, что мы можем совместно преодолевать любые трудности.

Мы поддерживаем налаженное сотрудничество во всех областях. В прошедшем мае прошла встреча комиссии высокого уровня наших стран, и многие вопросы, которые обсуждались на этой комиссии, были успешно решены. Речь идёт о целом ряде направлений: и продовольствие, и здравоохранение, и энергетика, и многие другие области.

Поэтому сегодняшняя встреча очень важна. Мы можем подвести итоги по тому, что было сделано в этом году, для того чтобы посмотреть, какие у нас остались проблемы, с какими реалиями мы сталкиваемся, как идёт прогресс в целом ряде областей, и построить планы на будущее.

Мы всегда чувствуем себя очень комфортно в Москве и всегда рады быть здесь.

В.Путин: Спасибо.

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