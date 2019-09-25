Перед сенаторами выступил журналист Кирилл Вышинский

Source: Russia – Council of the Federation

Он рассказал о ситуации со свободой слова на Украине и борьбе за права журналистов.

По приглашению Председателя СФ в рамках «Времени эксперта» перед сенаторами выступил журналист, исполнительный директор Международного информационного агентства «Россия сегодня» Кирилл Вышинский. Он рассказал о ситуации со свободой слова на Украине и борьбе за права журналистов.

Смотрите также

Кирилл Вышинский поблагодарил всех, кто сделал возможным его освобождение и возвращение в Россию.

«Я родился и вырос на Украине, прожил там большую часть своей жизни и понимаю, что это моя Родина, но Отечество мое в России. Отечество – первая страна, которая встала на мою защиту, как отец, защитив меня от несправедливости, которая со мной творилась», — сказал Кирилл Вышинский.

По словам журналиста, гонения на редакции, обыски, угрозы прекращения вещания и физическое устранение неугодных власти представителей СМИ стало обыденным положением вещей на Украине.

Кирилл Вышинский привел конкретные примеры и назвал имена людей, которые пострадали за то, что честно выполняли свой профессиональный долг, открыто высказывая свое мнение и убеждения.

Кирилл Вышинский считает, что журналисты из России и других стран должны получить возможность приезжать на Украину и работать там.

«Это важное обстоятельство, без которого свобода слова на Украине не будет полноценной», — подчеркнул журналист.

MIL OSI