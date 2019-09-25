По материалам Дальневосточной транспортной прокуратуры возбуждены уголовные дела об использовании поддельных судоводительских удостоверений

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Ванинская транспортная прокуратура провела проверку исполнения законодательства о безопасности судоходства и мореплавания.

Установлено, в августе и сентябре 2019 года в навигационный период на реке Тумнин Ванинского района Хабаровского края в целях подтверждения права управления маломерными судами двое местных жителей предъявили государственному инспектору Центра ГИМС ГУ МЧС России по Хабаровскому краю удостоверения, выданные ГИМС МЧС России по г. Москве.

Прокуратура выявила, что указанный государственный орган удостоверения судоводителям не выдавал, аттестацию на право управления маломерными судами граждане не проходили.

Материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц.

По результатам их рассмотрения возбуждено два уголовных дела по ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа), проводится дознание.

Ход расследования дел находится на контроле в Ванинской транспортной прокуратуре.

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