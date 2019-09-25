Председатель СФ приняла участие во встрече Президента России с Председателем Постоянного комитета ВСНП КНР в Кремле

Source: Russia – Council of the Federation

Президент России принял в Кремле члена Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, Председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей.

Президент России Владимир Путин принял в Кремле члена Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, Председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу.

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«Хорошо известно, что эффективно работают межпарламентские связи. Руководство Всекитайского собрания народных представителей регулярно встречается с обоими спикерами российского парламента, и с сенатом, Советом Федерации, и с Государственной Думой», — сказал Владимир Путин.

Как сообщила сенаторам Валентина Матвиенко по итогам встречи, состоялся хороший, заинтересованный диалог.

«Завтра мы будем принимать Председателя Парламента КНР в Совете Федерации», — проинформировала Председатель верхней палаты парламента.

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