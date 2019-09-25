Произошли изменения в составе Совета Федерации

Source: Russia – Council of the Federation

На заседании верхней палаты парламента представлены новые сенаторы.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга сообщила, что в связи с наделением полномочиями нового представителя в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти г. Москвы прекращены полномочия сенатора Зинаиды Драгункиной. ДрагункинаЗинаида Федоровнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы

Кроме того, в связи с наделением полномочиями нового представителя в СФ от исполнительного органа государственной власти Волгоградской области прекращены полномочия сенатора Елены Поповой. ПоповаЕлена Владимировнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Волгоградской области

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В связи с наделением полномочиями нового представителя в СФ от законодательного органа государственной власти г. Севастополя прекращены полномочия сенатора Ольги Тимофеевой. ТимофееваОльга Леонидовнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Севастополя

В связи с наделением полномочиями нового представителя в СФ от исполнительного органа государственной власти Вологодской области прекращены полномочия сенатора Николая Тихомирова. ТихомировНиколай Васильевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Вологодской области

В связи с наделением полномочиями нового представителя в СФ от исполнительного органа государственной власти Республики Ингушетия прекращены полномочия сенатора Мусы Чилиева. ЧилиевМуса Мажитовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Ингушетия

В ходе заседания также были представлены новые сенаторы, присутствующие в зале. Это представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти Вологодской области Елена Авдеева, АвдееваЕлена Осиповнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Вологодской области представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти г. Севастополя Екатерина Алтабаева, АлтабаеваЕкатерина Борисовнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Севастополя представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти Республики Ингушетия Мухарбек Барахоев, БарахоевМухарбек Ойбертовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Ингушетия представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти Сахалинской области Григорий Карасин, КарасинГригорий Борисовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Сахалинской области представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти г. Москвы Инна Святенко. СвятенкоИнна Юрьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы

Валентина Матвиенко вручила новым сенаторам удостоверения и знаки членов Совета Федерации.

Двум сенаторам, приступившим к осуществлению полномочий, удостоверения будут вручены позже. Это представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти Волгоградской области Николай Семисотов СемисотовНиколай Петровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Волгоградской области и представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти Челябинской области Маргарита Павлова.

Кроме того, Председатель Совета Федерации сообщила, что полномочия ряда сенаторов были переподтверждены. Среди них – представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти Оренбургской области Елена Афанасьева, АфанасьеваЕлена Владимировнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Оренбургской области представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти Астраханской области Александр Башкин, БашкинАлександр Давыдовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Астраханской области представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан Лилия Гумерова, ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти Забайкальского края Баир Жамсуев, ЖамсуевБаир Баясхалановичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Забайкальского края представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти Республики Крым Ольга Ковитиди, КовитидиОльга Федоровнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Крым представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти Липецкой области Олег Королев, КоролевОлег Петровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Липецкой области представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти Курской области Александр Михайлов, МихайловАлександр Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Курской области представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти Курганской области Елена Перминова, ПерминоваЕлена Алексеевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Курганской области представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Карачаево-Черкесской Республики Ахмат Салпагаров, СалпагаровАхмат Анзоровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Карачаево-Черкесской Республики представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Кабардино-Балкарской Республики Мухарбий Ульбашев. УльбашевМухарбий Магомедовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Кабардино-Балкарской Республики

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