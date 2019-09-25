Source: Russia Federal Space

#НПО Энергомаш#Главное#РД-171МВ#Союз-525.09.2019 12:41

Самый мощный в мире двигатель будет оцифрован в октябре

НПО Энергомаш, входящее в Госкорпорацию «Роскосмос», завершает работы по оцифровке конструкторской документации на двигатель РД-171МВ для ракеты-носителя «Союз-5». С мая этого года работы по созданию электронной конструкторской документации двигателя РД-171МВ идут ускоренными темпами.

В конструкторском бюро предприятия была создана специальная рабочая группа, которая активно занималась оцифровкой всей конструкторской документации. Уже сейчас смоделированы все детали, сделаны крупные и мелкие сборки и близится к завершению окончательная сборка двигателя.

«Работы планируем завершить в конце сентября — начале октября. Помимо 3D моделей нами создается полноценная электронная конструкторская документация, со всей информацией, необходимой для производства, контроля и сдачи готовой продукции», — рассказал начальник отдела внедрения цифровых технологий НПО Энергомаш Олег Тверье.

Электронная конструкторская документация позволит контролировать производственный процесс на всех этапах, а также эффективно управлять им. Это существенно сократит сроки производства и автоматизирует многие процессы от изготовления деталей и сборочных единиц до сборки самого двигателя, и проведения огневых испытаний.

После завершения работ над двигателем РД-171МВ инженеры-конструкторы предприятия приступят к оцифровке конструкторской документации на двигатель РД-191 для ракеты-носителя «Ангара», работы по которому должны завершиться в конце 2020 года.

РД-171МВ — модернизированная версия базового двигателя РД-170/171, разработанного НПО Энергомаш в 1976-1986 гг. Модернизированный двигатель уже признан самым мощным в мире: при массе в 10 тонн — его тяга превышает 800 тонн.

MIL OSI