Совет Федерации назначил В. Лебедева на должность Председателя Верховного Суда РФ

Source: Russia – Council of the Federation

Кандидатуру, предложенную Президентом России, представил А. Муравьев.

Совет Федерации вновь назначил Вячеслава Лебедева на должность Председателя Верховного Суда РФ.

Кандидатуру Вячеслава Лебедева, внесенную Президентом России, представил Полномочный представитель Президента РФ в Совете Федерации Артур Муравьев.

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Вячеслав Лебедев, 1943 года рождения, имеет высший квалификационный класс судьи, стаж работы по юридической профессии и стаж работы в должности судьи — более 48 лет, является Председателем Верховного Суда РФ с 1999 года по настоящее время.

Вячеслав Лебедев

Как сообщил председатель Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, КлишасАндрей Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Красноярского края накануне Комитет СФ рекомендовал палате поддержать эту кандидатуру.

Он подчеркнул, что Верховный суд и его Председатель активно работают с Советом Федерации, судьи Верховного суда постоянно принимают участие в мероприятиях палаты, заседаниях Комитета СФ.

Вячеслав Лебедев проинформировал о деятельности Верховного суда РФ за последние пять лет, которая направлена на совершенствование российского правосудия. «Важнейшее направление нашей работы – гуманизация уголовного законодательства и правоприменительной практики». Он также ответил на вопросы сенаторов.

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