Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Пилотируемая космонавтика#Космодромы#Союз МС-1525.09.2019 17:07

«Союз МС-15» направляется к МКС

С площадки № 1 космодрома Байконур 25 сентября 2019 года в 16:57:42 мск стартовала ракета-носитель «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблём «Союз МС-15» на борту. Все этапы полёта прошли в штатном режиме. В 17:06:31 мск корабль отделился от третьей ступени носителя на целевой орбите.

Экипаж пилотируемого корабля: Олег Скрипочка (командир), Джессика Меир (бортинженер-1) и Хаззаа Аль Мансури (бортинженер-2). Позывной экипажа — «Сарматы». В настоящее время корабль продолжает автономный полет к Международной космической станции под управлением специалистов Главной оперативной группы управления российским сегментом МКС в Центре управления полётами (г. Королёв).

Сближение корабля «Союз МС-15» с МКС и причаливание к стыковочному узлу служебного модуля «Звезда» планируется проводить в автоматическом режиме по четырёхвитковой схеме. Стыковка запланирована примерно через 6 часов, в 22:45 мск.

Запись трансляции пуска

На борту корабля находятся 180 кг груза для экипажей российского и американского сегментов станции. В составе груза находятся укладки для проведения космических экспериментов, медико-биологических и геофизических исследований, средства жизнеобеспечения, укладка в рамках программы символической деятельности и личные вещи космонавтов.

Сегодня состоялся последний пуск ракеты-носителя «Союз-ФГ» с «Гагаринского старта». Далее площадка № 1 будет модернизирована для пусков ракет-носителей семейства «Союз-2». Модернизация позволит обновить наземную инфраструктуру космодрома, что повысит конкурентоспособность российской космической промышленности на мировом рынке и коммерциализирует отечественные технологии.

«Гагаринский старт» создавался под руководством Владимира Павловича Бармина, чьим именем назван филиал ФГУП «ЦЭНКИ» — «НИИСК» (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»). Основные объекты площадки № 1 — стартовая и техническая позиции — были построены уже к началу 1957 года и позволили приступить к испытаниям первой в мире межконтинентальной баллистической ракеты Р-7.

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