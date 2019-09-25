Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Пилотируемая космонавтика#МКС#Союз МС-1525.09.2019 22:43

«Союз МС-15» прибыл на МКС

Пилотируемый корабль «Союз МС-15» в 22:43 мск 25 сентября 2019 года в штатном режиме пристыковался к стыковочному узлу служебного модуля «Звезда» российского сегмента Международной космической станции.

Программой полёта была предусмотрена четырёхвитковая схема сближения «Союза» со станцией. Сближение выполнялось в автоматическом режиме под контролем специалистов Главной оперативной группы управления российским сегментом МКС в Центре управления полётами.

В настоящее время экипажи выполняют операции по подготовке к открытию переходных люков: проводят контроль герметичности отсеков корабля и выравнивание давления между МКС и «Союзом», а также снимают скафандры в бытовом отсеке.

Ранее, 25 сентября 2019 года в 16:57 мск, с Байконура стартовала последняя ракета-носитель «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-15». Он доставил на космическую станцию экипаж с позывным «Сарматы» — космонавта Роскосмоса Олега Скрипочку, астронавта NASA Джессику Меир и участника космического полёта от ОАЭ Хаззаа Аль Мансури.

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